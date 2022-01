Coupe de France : Derby de l'Ouest entre Nantes et Brest pour les 8e de finale

Le hasard a parlé et c'est un derby de l'Ouest qu'il a choisi pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Les deux clubs de la côte ouest engagés, le Stade Brestois et le FC Nantes, vont s'affronter. L'occasion pour l'ancien coach de Nantes, et actuel coach Brestois, Michel Der Zakarian de retrouver son ancien club le temps d'une rencontre.

La date précise n'est pas encore connue : la rencontre aura lieu le 29 ou le 30 janvier prochain.

à lire aussi Coupe de France : les affiches des 8e de finale

En seizièmes de finale, les Brestois se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Bordeaux et les Nantais ont gagné 2-0 face à l'équipe de Nationale 2 de Vitré.