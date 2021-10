Coupe de France : dernier entraînement pour les amateurs de l'US Chantrigné avant de défier le Stade lavallois

Ce dimanche, lors du 5e tour de la Coupe de France de football, les amateurs de l'US Chantrigné vont affronter les professionnels du Stade lavallois. Ce vendredi soir, c'était la dernière séance d'entraînement du club du nord Mayenne. Et la tension était palpable.

C'est l'événement sportif du week-end, le match de Coupe de France entre le club de District de l'US Chantrigné et l'équipe de National du Stade lavallois. Un monde d'écart et pourtant dimanche 17 octobre, les deux équipes vont s'affronter durant 90 minutes. Vendredi soir, les amateurs de Chantrigné ont participé à leur dernier entraînement avant ce match du 5e tour.

Alors que 19 heures retenti à l'horloge de l'église, les voitures se garent les unes après les autres sur le petit parking du stade, juste derrière l'édifice religieux. La nuit commence à tomber, l'entraînement débute. Le jeune entraîneur, Elouan Legentil donne ses premières consignes. Ce soir, il y a du monde à l'entraînement, plus que d'habitude. Des joueurs de l'équipe B sont venus en renfort. C'est une équipe de village, une bande de potes. Parmi eux, Aurélien Ravé, le capitaine. Ce pur Chantrignéen s'attend à vivre un moment particulier : "c'est un match que l'on ne vivra qu'une fois dans notre vie. mais on prépare ce match comme les autres. Il faudra prendre du plaisir, c'est le but."

Lui est soudeur la semaine, attaquant le dimanche, Richard Piednoir se verrait bien marquer un but dimanche après-midi : "c'est un rêve pour tout attaquant de District de marquer contre une grosse équipe comme ça. Ce sera le match d'une vie, je ne voudrais pas le rater."

Après les jeux de ballons, place aux oppositions. Les jaunes contre les violets, la lune comme projecteur. Sur le bord du terrain, Maxime Avenier observe. C'est le gardien, le seul de l'équipe, il ne s'entraîne pas aujourd'hui. Est-il inquiet pour demain ? : "non, mais je pense que je vais être beaucoup solliciter en tant que gardien. On verra comment ça va se passer, mais je ne suis pas inquiet."

Plus de 1000 personnes attendues dimanche après-midi à Mayenne. Et il y aura un dress code pour les tous les supporters de Chantrigné. Il faudra venir habillé tout en rouge, couleur du club. Les Tango eux joueront en jaune avec les maillots fournis par la Fédération française de football.