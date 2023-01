Coupe de France : dernières heures de préparation pour l'US Pays de Cassel avant la réception du PSG

Selon les propres dires du capitaine, Alexis Zmijak : "Les joueurs du PSG sur le même terrain que toi, à part dans Fifa, normalement ça n'arrive pas." Ce lundi soir, l'US Pays de Cassel (Régional 1) affronte le Paris Saint-Germain en 16e de finale de la Coupe de France de football, au stade Bollaert. "On a déjà gagné, on est très heureux d'être arrivés là", renchérit Gabriel Bogaert, le directeur sportif de l'US Pays de Cassel, en direct ce lundi matin sur France Bleu Nord.

Quatre étoiles

Cadeau de leurs dirigeants : les joueurs du club de Cassel ont passé la nuit au Louvre Lens, hôtel 4 étoiles à proximité du stade Bollaert qui sera quasi plein ce lundi soir pour le match. "Je regardais encore ce matin, on est à plus de 37 500 spectateurs", ajoute Gabriel Bogaert, qui remercie au passage le RC Lens pour l'aide apportée au club ces derniers jours : "Ils nous ont déroulé le tapis rouge".

Gabriel Bogaert, le directeur sportif de l'US Pays de Cassel © Radio France - Sylvain Charley

Selon le directeur sportif, les équipes du PSG ont également été "très classes" : elles vont tourner ce lundi des vidéos dans la région et au stade pour les diffuser ensuite sur le site du club.

Le stade du RC Lens, le préparateur mental du LOSC

Après un petit-déjeuner à l'hôtel, les joueurs de l'US Pays de Cassel vont visiter ce lundi matin le stade Bollaert où ils affronteront, dans quelques heures, les stars parisiennes. "Cela n'arrive qu'une fois dans une vie, on a dit aux joueurs de prendre un maximum de plaisir", explique Sofiane Izeghouine, l'un des trois adjoints de l'entraîneur Samuel Goethals.

Pour leur apprendre à gérer la pression d'un match comme celui-ci, un préparateur mental du LOSC est intervenu ce dimanche pendant une heure auprès des joueurs de Cassel.

Émission spéciale sur France Bleu Nord

Le maire de la ville se réjouit lui aussi de ce parcours : "Ce sera pour eux, comme pour nous, un match de rêve : le PSG aujourd'hui c'est ce qu'il se fait de mieux dans le football français, avec Lens", estime Dominique Joly, le maire de Cassel.

Pour vous faire vivre ce 16e de finale entre l'US Pays de Cassel et le PSG, France Bleu Nord sera en émission spéciale ce dimanche soir entre 18h et minuit . Et encore plus si Cassel bat Paris.