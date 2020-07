Coupe de France : trois anciens du Stade Lavallois contre le PSG ce soir !

Mahdi Camara, Yvan Neyou et Romain Hamouma passés par le Stade Lavallois, ont l'occasion ce soir de soulever le trophée de la mythique coupe de France avec leur club, non moins mythique, de l'AS Saint-Étienne (21h10). Pour écrire une ligne à leur palmarès, il faudra battre le Paris Saint-Germain.

Légende : Mahdi Camara et Yvan Neyou sont dans le groupe stéphanois pour la finale de coupe de France ce 24 juillet 2020 contre le PSG

Ils vont connaître leur première finale de la coupe de France ce vendredi soir (21h10), dans la mythique antre du Stade de France. Mahdi Camara, passé par le Stade Lavallois entre janvier 2019 et mai 2019, et Yvan Neyou (2017-2019) ont en effet été retenu dans le groupe de l'AS Saint-Étienne par leur entraîneur Claude Puel.

Pour le premier ce n'est pas une surprise. Mahdi Camara a pris ses quartiers cette saison dans le milieu de terrain des Verts avec 12 matchs joués en Ligue 1, dont 10 titularisations. Le natif de Martigues était arrivé en Mayenne, au mercato hivernal l'année dernière et avait disputé 14 matchs (3 buts). Un très bon passage au Stade Lavallois qui lui a permis ensuite d'intégrer l'équipe première stéphanoise.

Pour Yvan Neyou en revanche grosse surprise ! Le Camerounais de 23 ans est arrivé en prêt dans le Forez il y a seulement quinze jours. Yvan Neyou jouait depuis cette saison en D2 portugaise avec le Sporting Clube de Braga. Il avait effectué entre 2017 et 2019 un passage discret en Mayenne, jouant la plupart du temps avec l'équipe réserve mayennaise.

Romain Hamouma (2009-2010) est lui aussi titulaire.

Pas de supporters des Verts

Ce soir, leur club de l'ASSE n'est pas donné vainqueur car il affronte le puissant Paris Saint-Germain de Mbappé et Neymar. Mais ce qui se passera dans l'enceinte dyonisienne restera quoiqu'il arrive gravé à vie dans leur mémoire. Mahdi Camara est annoncé titulaire, Yvan Neyou lui sera certainement sur le banc. Ils ont l'occasion unique de soulever la coupe de France pour cette 103e édition.

Une rencontre très particulière en raison du contexte sanitaire. Moins de 5.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes du Stade de France en raison de l'application des mesures barrières. Mahdi Camara et Yvan Neyou n'auront pas le plaisir non plus de jouer devant leurs supporters qui boycottent la rencontre.