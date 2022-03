Il y aura bien une fan zone en centre-ville de Nantes, le soir de la finale de la Coupe de France entre les Canaris et l'OGC Nice. La mairie indique, ce vendredi soir, que deux écrans géants seront installés sur les cours Saint-André et Saint-Pierre où pourront se masser jusqu'à 20.000 supporters.

Coupe de France : deux écrans géants et une fan zone de 20.000 personnes pour la finale du FC Nantes

La demande de la mairie de Nantes a finalement été acceptée par la préfecture des Pays de la Loire. À 43 jours de la finale de la Coupe de France, la municipalité officialise, ce vendredi soir, la création d'une zone où pourront se réunir jusqu'à 20.000 personnes afin d'encourager les Canaris à distance dans leur quête d'un premier trophée depuis plus de deux décennies. Deux écrans géants seront installés sur les cours Saint-André et Saint-Pierre, près de la cathédrale, chacun disposé de part et d'autre du site.

Un espace gratuit et sécurisé

Dans un communiqué, la mairie indique que les discussions se poursuivent avec les autorités afin d'établir "un dispositif d’accueil, d’accès et de sécurité" optimal pour les fans des Jaunes. Tout en actant la gratuité du site pour toutes les personnes qui voudront se rassembler, le samedi 7 mai prochain. "Le football est en fête au mois de mai à Nantes, se félicite la première édile, Johanna Rolland. La ville va vivre des beaux moments sportifs. J’invite les Nantaises et les Nantais à venir supporter leur équipe et à participer à cette fête populaire."