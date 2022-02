Coupe de France - DIRECT : suivez le quart de finale entre Monaco et l'Amiens SC

Ils n'y étaient pas parvenu depuis 15 ans. Pour la première fois depuis l'édition 2008 de la compétition, les footballeurs de l'Amiens SC sont en quarts de finale de la Coupe de France. Après Guingamp (Ligue 2) en trente-deuxième, Linas-Montlhéry (Nationale 3) en seizième et Nancy (Ligue 2) en huitième, c'est une référence de la Ligue 1 que va devoir affronter l'ASC ce mardi à 21h : l'AS Monaco. Sur la pelouse du stade Louis II, une nouvelle fois hors de leur base, les Amiénois vont devoir sortir le match parfait pour croire à l'exploit et se qualifier en demi-finale de la Coupe de France. Seul Adama Diakhaby, sur le départ, est absent.

La décla' : "On a pas de pression, elle est de leur côté"

Confiant Yohann Thuram ? En tout cas le gardien de l'ASC, habituel remplaçant en championnat mais titulaire en Coupe se voulait rassurant avant de se rendre en Principauté pour affronter l'AS Monaco. Une absence de pression partagée par l'entraîneur amiénois Philippe Hinschberger : "A part créer un exploit, je ne vois pas ce que l'on peut faire sur ce match. Si tu te fais éliminer, ça sera complètement normal et si tu te qualifie cela sera formidable, historique."

Pas de pression pour Yohann Thuram Copier

Philippe Hinschberger reste cependant réaliste quant à la probabilité d'une victoire face à une équipe solide de Monaco, vainqueur ce samedi en Ligue 1 de l'Olympique Lyonnais (2-0) : "On est pas là pour rivaliser avec Monaco, on a pas les mêmes moyens, pas les mêmes effectifs, on ne fait pas le même métier. Il faut être conscient de qui on va jouer." Car le coach de l'ASC sait de quoi il parle, lui qui avait été éliminé l'an dernier avec Grenoble par Monaco en seizième de finale de cette même Coupe de France (1-0).

Le joueur à suivre : Aliou Badji, monsieur 7 sur 7

L'attaquant sénégalais de l'ASC, prêté depuis le début de saison par le club égyptien d'Al Ahly, est incontestablement l'homme en forme côté picard. Lors des sept dernières rencontres de Ligue 2, il a inscrit 7 buts, soit un par match. Le dernier en date ce samedi lors du match nul contre Sochaux, avec en prime un geste superbe. Après un début de saison difficile et un seul but inscrit en septembre contre Nîmes, Aliou Badji est l'arme offensive des amiénois, reconnu comme tel par l'entraîneur de Monaco, le Belge Philippe Clément, arrivé début janvier sur le banc des rouge et blanc.

Philippe Hinschberger reconnaît la forme actuelle d'Aliou Badji Copier

"S'il peut garder ce régime de performance, pour nous c'est tout bénéfice", reconnaît son entraîneur Philippe Hinschberger. "C'est un mec qui bosse et qui ne lâche pas, je suis très content pour lui", abonde son coéquipier Yohann Thuram. Face à Monaco, Aliou Badji voudra peut-être prouver aux observateurs qu'il est plus qu'un bon joueur de Ligue 2

La stat' : 21 buts en 34 matchs

Il est considéré comme l'un des meilleurs - si ce n'est le meilleur - attaquant de Ligue 1. A 31 ans, l'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder est dans la forme de sa vie. Ses 21 buts en 34 matchs cette saison, toute compétition confondue, le prouve. "Il transforme n'importe quoi en or", dit de lui Philippe Hinschberger. "On va regarder des vidéos sur lui, forcément", reconnaît Yohann Thuram. D'autant que Wissam Ben Yedder, qui compte seulement 16 sélections et 2 buts avec l'équipe de France, vise une participation lors de la Coupe du monde de novembre prochain au Qatar. Une victoire en Coupe de France avec Monaco l'y aiderait. Les attaquants amiénois sont prévenus.

Monaco-Amiens, un match à suivre en direct à partir de 20h45 sur France Bleu Picardie