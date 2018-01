Le PSG n'a pas eu à forcer son talent pour se qualifier pour les 8èmes de finale de la coupe de France. Le tenant du titre a battu Guingamp 4 buts à 2. Paris connaitra le nom de son adversaire ce jeudi et jouera son 8ème le 6 ou 7 février prochain.

Paris, France

Avec une équipe remaniée par rapport au match de Lyon de dimanche dernier (défaite 2-1 / L1), le PSG s'est imposé "logiquement" face à Guingamp. Une victoire 4 buts à 2 avec un Angel Di Maria double passeur (Rabiot 21', Marquinhos 88') et des réalisations de Deaux (csc 24') et Pastore (64'). Dans cette rencontre, Edinson Cavani n'a pas réussi à marquer son 157ème buts (record club), lui qui a pourtant eu 9 occasions face aux Bretons. Paris connaitra le nom de son adversaire ce jeudi et jouera son 8ème le 6 ou 7 février prochain.