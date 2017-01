Coupe de France : dispositif spécial sur France Bleu Périgord pour le match Bergerac FC - RC Lens

Journée spéciale ce mardi 31 janvier sur France Bleu Périgord. Toute la journée nous patienterons ensemble, avec des jeux et des interviews, avant le coup d'envoi du match de Coupe de France très attendu, Bergerac FC - RC Lens.

France Bleu Périgord soutient le club de foot de Bergerac. Ce mardi 31 janvier, le BPFC accueille à la maison la célèbre équipe de Ligue 2, le RC Lens, pour un match de Coupe de France. Le vainqueur gagnera son ticket pour les huitièmes de finale.

C'est la première fois en près de cinquante ans que le Bergerac Périgord Football Club atteint un tel niveau dans la compétition. Leader dans le Championnat de France Amateur (CFA) depuis plusieurs semaines déjà, Bergerac pourrait profiter de la légère mauvaise passe de Lens, battu deux fois ces deux dernières semaines face à Amiens et Nîmes.

Journée spéciale sur France Bleu Périgord

La journée va démarrer fort sur France Bleu Périgord. Dès 6h10, le défenseur Rudy Gérard sera avec nous en direct pour choisir "La chanson qui réveille" avec l'animateur Kévin Colloque.

A 7h10, Jérôme Perinot, le président du club de supporters Les Dragons, sera ensuite notre invité "Bonne nouvelle." A 7h50, ce sera au tour du président du BPFC, Christophe Fauvel d'être en direct. L'invité de la rédaction reviendra sur ce match historique que s'apprête à affronter Bergerac.

►►► POUR ALLER PLUS LOIN : Coupe de France : les supporters du Bergerac Périgord FC poussent la chansonnette avant le match face à Lens

La journée ne s'arrête pas là. Dans l'émission "On cuisine ensemble", Isabelle Wagner fera honneur à nos adversaires lensois en proposant des recettes autour du chicon, l'endive du Nord-Pas-de-Calais. A 12h10, on entendra sur France Bleu Périgord, dans l'émission "Plus fort ensemble" avec Sophie Vasseur et Bernard Guyot, les bénévoles du club qui s'activent.

En direct dès 16h50

Une bonne heure avant le coup d'envoi de la rencontre Bergerac FC - RC Lens, les journalistes de France Bleu Périgord seront sur le terrain du Stade Gaston Simounet de Bergerac pour vous faire vivre cette rencontre en direct.

Dès 16h50, Antoine Balandra et Julien Balidas animerons l'avant-match.Soyez à l'écoute entre 17h et 17h30, le match des supporters verra s'opposer des supporters bergeracois et lensoissur des quizz et blind test, histoire de se mettre dans l'ambiance avec Hervé Gaudy et Francis Lacour.

Le match des seizièmes de finale de la Coupe de France entre Bergerac et Lens sera ensuite à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Périgord.Après la rencontre, les auditeurs sont invités à témoignersur ce match, qui verra peut-être Bergerac aller en huitième de finale de la Coupe de France.

►►► LIRE AUSSI : Coupe de France de football : Bergerac affrontera le RC Lens en 16ème de finale