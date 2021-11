Coupe de France : élimination interdite pour Sochaux contre Bresse Jura Foot

Pour ses grands débuts en coupe de France cette saison, le FCSM se voit proposer un adversaire qui, sur le papier, ne devrait pas l'empêcher d'accéder au 8ème tour. Ce samedi après-midi, à l'occasion du 7ème tout qui marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, Sochaux affronte les amateurs jurassiens qui évoluent en Régionale 2, (7ème échelon du foot français) soit 6 niveaux en dessous des Jaune et Bleu, professionnels et 4èmes de Ligue 2. Si cette épreuve a pour habitude de réserver parfois d'énormes surprises, n'oublions pas qu'il y a 2 ans, Auxerre, club de Ligue 2, s'était fait sortir par un club lorrain de R3 (Hombourg-Haut), On espère quand même Sochaux à l'abri d'une telle humiliation.

Respect, le maître mot de Sochaux qui laisse 7 titulaires au repos

Omar Daf va évidemment faire beaucoup tourner son effectif, beaucoup de titulaires habituels sont au repos comme Weissbeck, Aaneba, Prévot, Kalulu, Ndour, Mauricio, et Thioune. Mais même avec une équipe aussi remaniée, et même avec un tel écart de divisions, hors de question pour les Sochaliens de prendre ce match et l'adversaire à la légère pour l'attaquant Hermann TEBILY, qui devrait faire partie des titulaires du jour "Ligue 2, R2, c'est pareil. Il y a zéro match facile, il n'y a pas de petite équipe, on sait tous jouer au ballon. Franchement, on ne fera pas de cadeaux" ! Message extrêmement sérieux et prudent du jeune attaquant, formé à l'OL. Message inculqué surtout par Omar Daf "On a pris quelques infos sur cette équipe, on prend tous nos adversaires au sérieux, quel que soit le niveau. Pour moi, la meilleure façon de respecter cette équipe, c'est de jouer à 100% et c'est ce qu'on va faire. On doit faire le job, c'est le mot d'ordre." conclut l'entraîneur des Jaune et Bleu.

Un 11 de départ très (?) remanié

Omar Daf a simplement concédé que Mehdi Jeannin, comme la saison passée, gardera les cages du FCSM. Quant au 11 de départ, le technicien sénégalais se plaît à maintenir le suspense jusqu'au bout, lâchant uniquement que "cela va permettre à certains de retrouver du temps de jeu, à d'autres, qui rongent leur frein, d'exprimer leur talent. Je mettrai une équipe pour jouer ce match à 100%."

Des Jurassiens prêts pour la fête ...

Du côté de Bresse Jura Foot, ce match face au FCSM est évidemment vécu comme un moment historique. Le club, né d'une fusion en 2003 entre deux villages (Bletterans et Commenailles, proches de Lons-le-Saunier), a mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'illustre (et quelque peu lointain) voisin sochalien. Même si la rencontre a lieu au stade de Bram de Louhans, dans la commune de Saône-et-Loire toute proche, les supporteurs des sang et or devraient mettre une belle ambiance.

...et l'exploit ?

Pour les joueurs, qui ont déjà franchi 5 tours (5èmes de leur groupe de R2, et qui restent sur 6 succès d'affilée toutes compétitions confondues), ce duel face au FCSM est le match de leur vie "Sochaux, c'est mon club de coeur. J'ai hâte de pouvoir me montrer, de prouver avec mes coéquipiers qu'on peut rivaliser, sur un match, c'est jouable" concède l'attaquant Yohann Elbachir "On va les respecter mais pas trop. On va jouer notre chance à fond et on va surtout, ne pas se laisser faire, c'est clair !". Et le Jurassien d'aller encore plus loin "J'espère que ceux qui vont venir nous voir, vont surtout voir Sochaux se faire éliminer" ! Pas sûr qu'un tel dénouement fasse sourire les supporteurs des Jaune et Bleu.

Bresse Jura Foot-Sochaux, 7ème tour de coupe de France, est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Rejoignez-nous dans l'avant-match dès 14h45 (coup d'envoi à 15h) depuis le stade du Parc des Sports de Bram à Louhans.