Le match aura duré un quart d'heure de trop. Il aura fallu attendre la 75e minute pour voir le SAS Epinal devancé au tableau d'affichage par l'OM en 16e de finale de Coupe de France. Germain puis Sanson ont permis à Marseille de se qualifier 2-0 contre des Vosgiens pensionnaires de Nationale 2.

Le SAS Epinal a concédé très peu d'occasions dans cette rencontre et est passé tout près de l'ouverture du score. Haguy s'est notamment retrouvé face au gardien Pelé mais n'est pas parvenu à faire trembler les filets adverses, d'où la frustration de l'entraîneur vosgien Xavier Collin :

Déception bien entendu. On n'est passé pas loin. On a manqué d'efficacité. Dans ce genre de rencontre, il faut être efficace [...]C'est une grosse déception pour les joueurs parce qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie."

Xavier Collin espère que ce match pourra servir pour la suite en championnat de Nationale 2. Ce match de Coupe de France était une parenthèse, une parenthèse enchantée pour le capitaine Nestor Kodjia :

On est fiers de notre parcours. On aurait aimé continuer à rêver mais franchement, tomber sur l'OM, c'était quelque chose d'inattendu pour la ville d'Epinal [...] Ca restera une belle rencontre et un bon rêve dans nos têtes."