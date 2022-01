Coupe de France : éliminée par Amiens (0-2), l'ASNL ne verra pas les quarts de finale

Battue par Amiens, 0-2, l'ASNL ne verra pas les quarts de finale de la Coupe de France. Ce samedi après-midi à Marcel Picot, les Nancéiens ont subi la loi d'un adversaire plus tranchant et plus efficace. Lusamba (15') et Arokodaré (38') ont profité des errements défensifs d'une ASNL qui n'a jamais trouvé les ressources pour combler son retard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Nancéiens doivent désormais rapidement se tourner vers leur pain quotidien, le championnat de Ligue 2, avec deux rencontres à venir : ce mardi à Valenciennes à 19 heures, et samedi prochain, à Marcel Picot, à 19 heures, face à Caen. Deux virages à ne pas manquer pour l'ASNL s'il elle souhaite encore se mêler à la course au maintien.

La réaction du coach de l'ASNL, Albert Cartier après la défaite contre Amiens (0-2)

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vos rendez-vous ASNL à écouter et à podcaster sur France Bleu Lorraine :

- 100% ASNL, du lundi au vendredi à 18h00

- La Minute ASNL, du lundi au vendredi à 6h50