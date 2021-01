Coupe de France - Battu par Caen, En Avant Guingamp ne recevra pas le PSG en 32e de finale

Un petit tour et puis s'en va, En Avant Guingamp s'arrête déjà là. Pour son entrée en lice en coupe de France, au 8e tour d'une édition inédite cette saison en raison de la crise sanitaire, l'EAG a été éliminé sur son terrain par Caen ce mercredi soir (1-3). Les Guingampais ne recevront donc pas le PSG en 32e de finale. Ce sont les Normands qui en auront le privilège.

Guingamp craque avant et après la mi-temps

Triste et dominé par des Caennais meilleurs dans la construction du jeu en première période, En Avant cède dans le temps additionnel de la première période. Sur un coup franc en forme de corner, Deminguet, servi en retrait à ras de terre, trouve les filets de Larsen. Le gardien guingampais n'est pas exempt de tout reproche sur le deuxième but encaissé en tout début de deuxième période. A la 47e, Giocchini tacle dans le but un long ballon que le portier d'En Avant a mal jugé.

En Avant touche deux fois les montants

Dynamisé par un triple changement, et les entrées de Gomis, Rodelin et Ngbakoto (à la place de Ba, Pelé et Phaëton), En Avant trouve le poteau à la 63e quand Sorbon reprend un coup franc de Ngbakoto au second poteau. Ngbakoto lui même en échec sur la transversale (69e) après une reprise lobée sur Riou. Le portier caennais stoppe ensuite une tête de Rodelin sur corner (70e). Mais c'est finalement Caen, au plus fort de la domination guingampaise, qui triple la mise par l'ex guingampais Alexandre Mendy (75e). Sur un centre mal taclé par Sampaio gêné par la sortie de son gardien, le buteur en profite pour tromper Larsen de près. La réduction du score de M'Changama sur coup franc direct dans le temps additionnel n'y change rien (90e+3).

Une saison morose

Au coeur d'une saison très morose en Ligue 2, avec un seul succès lors des 13 derniers matchs, Guingamp en reste déjà là en coupe de France. Une compétition de laquelle ne viendra pas le renouveau d'En Avant cette année.