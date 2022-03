Les conditions se précisent concernant l'attribution des places pour assister à la finale de la Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes. Selon nos informations chaque club pourra proposer 19.700 places à ses supporters et seulement 8.000 places seront mises en vente pour le grand public.

Coupe de France : on en sait plus sur le nombre de places pour les supporters de OGC Nice

Les réunions s'enchaînent cette semaine. Entre la FFF (Fédération française de football) et les clubs. Entre les clubs et leurs associations de supporters. Et si rien n'est encore officiel, les conditions se précisent concernant l'attribution des billets pour cette finale de la Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes le samedi 7 mai au Stade de France.

19.700 places pour chaque club

Selon nos informations, la FFF laisse un quota de 19.700 places à chacun des clubs finalistes. Un chiffre précis qui correspond au nombre de sièges disponibles dans chaque virage du Stade de France. Les supporters du Gym seront d'ailleurs positionnés dans le virage sud. Au départ la Fédé proposait moins de 14.000 billets pour chaque club et il a donc fallut négocier pour faire gonfler la dotation.

2.500 billets pour la Populaire Sud

L'OGC Nice a déjà annoncé que ses abonnés seront prioritaires. Avec 13.600 abonnés cette saison, le club ne peut pas proposer de formule 1 + 1 qui permettrait à chaque abonné de venir accompagné. Chaque groupe de supporters va donc recevoir un nombre de billets supérieurs à son nombre de membres pour lui permettre de "récompenser" ceux qui ne sont pas abonnés mais qui viennent très régulièrement au stade. La Populaire sud compte par exemple 2.300 membres et devrait obtenir environ 2.500 billets. Pour ceux qui n'ont pas leur carte, il reste la possibilité de se "pré-abonner" pour la saison prochaine et ainsi d'avoir une priorité d'achat. Déjà 1.400 supporters ont ce jeudi entamé les démarches.

à lire aussi Coupe de France : la finale entre l'OGC Nice et Nantes reprogrammée le 7 mai

Entre 20 et 50 euros le billet

Vu l'engouement suscité à Nice par cette épopée en Coupe, on peut estimer que ces 19.700 billets trouveront très vite preneurs (entre 20 et 50 euros la place). Pour les Niçois qui n'auront pas réussi à acheter leur précieux sésame dans ce quota de places, il restera la vente pour le grand public. Et c'est là que le chiffre interpelle. Sur les 40.000 places restantes du Stade de France, dans les deux tribunes latérales, seulement 8.000 devraient être mises en vente. Un chiffre bien maigre mais qui ne varie pas par rapport aux précédentes saisons.

Ouverture de la billetterie fin mars ?

La Fédé garde en effet un grand nombre de places pour les sponsors, partenaires et surtout pour tous les clubs amateurs qui participent à la grande histoire de la Coupe de France. Ces 8.000 billets "grand public" seront vendus plus cher que les places "club" et mélangeront donc dans les deux tribunes latérales les supporters de Nice, ceux de Nantes et les fans de foot de la France entière. Les dates d'ouverture de la billetterie ne sont pas encore connue mais tout devrait être officialisé la dernière semaine de mars.