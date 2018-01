Saint-Lô, France

Une fois encore, il ne fallait pas être cardiaque au stade Louis-Villemer de Saint-Lô ce samedi après-midi. Un mois après la qualification face à Changé, ce 32es de finale contre Aubervilliers a été totalement fou : 2 partout à l'issue de la prolongation, les Saint-Lois ont donc une nouvelle fois fait la différence aux tirs au but (2-2, 3-2aux tab). Une rencontre comme la Coupe de France en a le secret.

⚽️QUALIFICATION incroyable de @fcstlo en 16e de finale de #CoupeDeFrance après les tirs au but #FBsportpic.twitter.com/7X12cKe4Cy — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) January 6, 2018

Dans cette partie entre deux équipes de Nationale 3, la première période est marquée par une domination aux points des joueurs Saint-Lois. Des Manchois qui loupent le coche à plusieurs reprises, comme cette frappe de Thomas Vauvy juste avant la mi-temps, qui finit au-dessus des cages d'Aubervilliers. En seconde période, ça s'anime un peu plus : Saint-Lô repart à l'attaque. Peu avant l'heure de jeu, l'ailier Gérard Bopu est lancé dans la surface. Il est bousculé. L'arbitre indique le point de penalty. Le capitaine William Coulibaly prend ses responsabilités et ouvre le score (1-0, 57e). Le stade Louis-Villemer explose de joie.

Saint-Lô mène à deux reprises

Les minutes passent et les joueurs de Seine-Saint-Denis poussent. Jusqu'à cette 89e minute de jeu : partie de billard dans la surface manchoise ; entré il y a quelques minutes, Reyza Soudant, l'auteur du but de la qualification au tour précédent face à La Brède, égalise (1-1, 89e). Coup de froid dans le stade. Tout est à refaire. Place à la prolongation.

Mais les Saint-Lois ne baissent pas les bras. Sur un centre vicieux, le gardien d'Aubervilliers relâche la balle et Thomas Vauvy qui traîne là pousse le ballon dans le but vide (2-1, 98e). Les supporters manchois se disent que c'est désormais fait. Mais les Franciliens ont du répondant et ne lâchent pas l'affaire. Là encore une histoire de centre, et c'est l'ancien Avranchinais Kapit Djoko qui place sa tête (2-2, 105e). a noter également l'expulsion de Jean-Marc Hatchi, auteur d'un mauvais geste.

Vergnol encore décisif

C'est donc une nouvelle fois la loterie des tirs au but qui va décider du sort de Saint-Lô dans cette compétition. Des Manchois qui s'en remettent encore une fois à leur gardien, Benjamin Vergnol. Finalement, le 5e tireur francilien, Reyza Soudant, voit sa frappe repoussée par la barre. L'aventure continue pour Saint-Lô. Le public vient savourer sur la pelouse de Louis-Villemer.

C'est la 4e fois que le FC Saint-Lô se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort est prévu ce lundi à Lens.