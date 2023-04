Coupe de France : entre espoir et superstition, les supporters du FC Annecy se préparent pour la demi-finale

13.000 spectateurs annoncés, un Parc des sports d'Annecy archi bondé et des supporters qui se préparent ensemble. Quelque soit le résultat, cette demi-finale de coupe de France de football, entre le FC Annecy et le Toulouse Football Club, marquera un tournant dans l'histoire du club de Haute-Savoie. Jeudi soir, pour le coup d'envoi, les Force 12 et les Raiders vont investir le virage Sud du parc des sports avec un objectif : faire du bruit, le plus de bruit possible, encore que pour un match de Ligue 2 !

Trois banderoles et un tifo surprise

Lucas a 20 ans, il est le président des Raiders 74, il s'est équipé : nouveau mégaphone "en début d'année, il n'a pas marché longtemps, mais là, on en a repris un, ça va mieux !" rigole-t-il, avant de détailler les préparatifs pour le match de jeudi soir : "il y aura trois banderoles qui seront affichées en bas du virage, on ne va pas dire ce qu'il y a dessus, du coup c'est une surprise. Il y aura donc un tifo et on va tout donner nous en tribunes, faire ce qu'on fait de mieux pour essayer d'aller au Stade de France" espère-t-il.

Le kop des Raiders n'a qu'une seule année d'existence. Alors nous aussi on apprend, explique Lucas. "On ne fait vraiment pas ce qu'on veut. On a plein de choses à respecter, niveau sécurité. On doit déclarer tout ce qu'on prend, ce qu'on emmène, tout ce qu'on va afficher dans le stade. Puis après, il y a aussi la gestion de notre groupe. On doit vraiment expliquer ce qu'on attend des personnes qui seront "sous notre responsabilité". Ce qu'on attend d'elles, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent pas faire" détaille-t-il.

Créer l'alchimie dans le stade

Le speaker du FC Annecy, Pino, se prépare aussi : "on est sur le terrain, on prépare avec la fanfare, on prépare avec la fédération. Il y a tout un protocole à préparer. Et puis moi, physiquement, je me prépare aussi. Je fais un petit peu plus de pompes que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, j'en faisais une. Là, je vais peut-être en faire deux" plaisante-t-il. Mais face à 13.000 spectateurs, avec un stade à complet, il faudra être bon, réussir à créer l'alchimie explique-t-il : "J'ai décidé d'aller voir tout le monde. Peut être pas les 13.000, Mais j'ai envie de me balader un peu dans toutes les tribunes. J'ai envie d'aller voir maximum du public, de voir les jeunes, de voir les dames, de voir tous ces supporters qui viennent depuis le début et peut-être d'en rallier des nouveaux à notre cause ?" espère-t-il. Pour lui, une demi-finale, c'est toujours des moments magiques, "on dit toujours que c'est la fête du football et c'est ce qu'on souhaite faire : la fête du football à Annecy !"

Un match qui fasse vibrer jusqu'à la fin

Dans les tribunes, le speaker croisera sans doute Eugénie. Cette fan des Reds était bien sûr du déplacement à Marseille . Jeudi, elle espère revivre les mêmes émotions. "Moi, ce dont je rêve, c'est d'avoir un match qui me fait vibrer jusqu'à la fin" sourit-elle. Faire monter l'ambiance et terrasser Toulouse pour s'offrir un ticket pour le Stade de France. Lucas ose à peine rêver : "J'ai pas envie de dire que j'y crois, mais j'y crois fortement, mais je n'ai pas envie de le dire" ajoute-t-il, un brin superstitieux.

Pour les émotions, forcément fortes, rendez-vous donc jeudi soir, à partir de 20 heures, pour l'avant-match sur France Bleu Pays de Savoie et à 20h45 pour vivre le coup d'envoi et le match en direct et en intégralité !