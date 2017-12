Coupe de France - Entrée en douceur à Hazebrouck dans le Nord pour le SM Caen

Trois clubs normands étaient concernés par le 9e tour de la Coupe de France. Le Stade Malherbe de Caen débuter chez une 6e division, Hazebrouck. St Lô aura l'avantage de recevoir Aubervilliers. C'est Granville qui tire le gros morceau en recevant les Girondins de Bordeaux.

Le Stade Malherbe de Caen débutera son parcours de Coupe de France par un déplacement dans le Nord à Hazebrock, club de régional 1, l'équivalent de la 6e division. Cela fait 34 ans que le club nordiste n'a pas atteint ce niveau de la compétition. Hazebrouck avait sorti au 7e tour les professionnels de Quevilly-Rouen-Métropole (L2).

J'ai eu un petit peu peur un moment donné quand Marseille est sorti (rires)

"J'ai bien vécu ce tirage au sort, réagit l'entraîneur caennais Patrice Garande. J'ai eu un petit peu peur un moment donné quand Marseille est sorti (rires). Je me suis dit qu'avec la chance habituelle qu'on a au tirage ça va être pour nous. On va prendre ce match au sérieux. Le petit regret c'est d'aller à l'extérieur. Il va faire froid. La Coupe, c'est toujours des matchs pièges. Ce sera le premier de la reprise donc on va le préparer avec le plus de sérieux possible."

Sur le net, les supporters nordistes ont déjà commencé le match avec humour

A la maison pour St Lô et la réception de Bordeaux pour Granville

St Lô (N3) affrontera une équipe de son niveau, Aubervilliers, en ayant l'avantage du terrain. Des trois clubs normands, c'est Granville qui a tiré le plus gros morceau. Les hommes de Johan Gallon recevront les Girondins de Bordeaux.

Trois duels entre Ligue 1 lors de ces 32e de finale

Les 32e de finale offriront trois belles affiches entre Ligue 1. Le tenant du titre, le Paris Saint-Germain se rendra à Rennes. Toulouse recevra Nice. Enfin Strasbourg sera opposé à Dijon.