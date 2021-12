Coupe de France : "plus de 3 000 personnes" attendues pour Bergerac - Metz

A 48 heures du match des 32e de finale de Coupe de France entre le Bergerac Périgord FC et le FC Metz, dimanche 19 décembre, environ 1 000 places ont été vendues. Le club bergeracois espère dépasser les 3 000... et craint le conseil de défense sanitaire de ce vendredi.

"Créer des souvenirs pour tous les Bergeracois". Ce jeudi 16 décembre, on sentait de l'impatience chez le directeur général du Bergerac Périgord FC, Paul Fauvel. Dimanche 19 décembre, ses joueurs, pensionnaires de National 2, la 4e division, reçoivent le FC Metz, qui évolue en Ligue 1. Un match qui se jouera à Bergerac, au stade Gaston-Simounet, habituel antre des rugbymen de l'US Bergerac. Un stade qui n'est pas tout à fait une terre inconnue pour les footballeurs périgourdins, qui y ont plutôt des bons souvenirs en Coupe de France. Ils y ont déjà battu deux clubs de Ligue 2, Lens (2-0, le 31 janvier 2017) et Niort (2-1, le 5 janvier 2019). En revanche, le 23 janvier 2019, les Bergeracois s'étaient inclinés contre Orléans (2-3, a.p) en 16e de finale.

Pour la première fois donc, Bergerac recevra un club de Ligue 1 à Bergerac, puisque l'élimination contre Lille, en 8e de finale en 2017, s'était déroulée à Libourne. "C'était une vraie volonté de la part de la direction du club et de l'ensemble des joueurs," souligne Paul Fauvel. "Parce que les joueurs peuvent en témoigner, quand on joue un match à Libourne contre Lille ou à Bergerac contre Lens, ce sont deux moments très différents. Il y a une ferveur particulière dans ce stade, même si la pelouse sera loin d'être convenable, malheureusement". C'est effectivement le revers de la médaille, au vu des deux matchs de rugby qui se sont joués dimanche sur la pelouse de Gaston-Simounet et de la météo qui a copieusement arrosé le terrain.

Des espaces VIP pleins, des places encore en vente

Et pour cette rencontre, environ "un millier de places" avaient été vendues jeudi soir. Le club se félicitait aussi d'avoir fait le plein au niveau des partenaires, remplissant son espace VIP. "L'idée, c'est d'arriver à plus de 3 000 personnes, ce qu'on avait fait pour Orléans", espère Paul Fauvel. Un quota de places sera mis en vente au stade le jour du match, mais certaines sont toujours disponibles au siège du club, à l'Intermarché Creysse et au Leclerc La Cavaille.

"3 000 personnes sur un petit stade comme ça, ça demande du boulot, beaucoup d'organisation", souligne Paul Fauvel, qui a passé de longues journées depuis le tirage au sort. Le directeur général craint désormais des restrictions qui pourraient être annoncées par le gouvernement ce vendredi 17 décembre, après le conseil de défense sanitaire, en pleine 5e vague. Si un huis clos ne semble pas être à l'ordre du jour, il redoute des interdictions de restauration. "Une première sanction pour les supporters bergeracois serait de ne pas pouvoir venir se restaurer sur place. Quand on va voir un match, on vient voir tout ce qu'il y a autour, le sandwich-saucisse, la frite, la bière... Et une deuxième sanction qui serait pour le club qui travaille depuis trois semaines à ce match-là". Le pass sanitaire et le port du masque resteront obligatoires.