Coupe de France : environ 3 500 places vendues pour le quart de finale Bergerac - Versailles

A 48 heures du quart de finale de Coupe de France contre Versailles, le Bergerac Périgord FC annonce que 3 500 places ont été vendues. Il en reste encore 800 à commercialiser, "on sent plus d'engouement que pour Saint-Étienne", dit le directeur général Paul Fauvel.

Après avoir éliminé les Verts (1-0) en huitième de finale de la Coupe de France, les Bergeracois affrontent un adversaire beaucoup moins prestigieux, Versailles, en quart de finale ce mercredi 9 février, à nouveau au stade Francis-Rongiéras de Périgueux. Et pourtant, "on sent plus d'engouement que pour Saint-Étienne. C'est l'effet quart de finale", dit le directeur général du Bergerac Périgord Football Club, Paul Fauvel, ce lundi. Lundi soir, 3 500 billets ont été vendus, il en reste 800 à comercialiser. Au total, en comptant également les quotas réservés aux partenaires et à la Fédération française de football, le stade pourra accueillir au maximum 6 371 personnes.

On reste loin des plus de 10.000 atteints en 2010 pour Trélissac-Marseille, mais c'est parce que le Covid-19 vient encore une fois limiter le nombre de personnes. Les jauges sont encore là, et interdisent jusqu'au 16 février de commercialiser les places debout autour de la main courante. Si toutes les places de la tribune honneur ont été vendues, il en reste en petite tribune, à 16,50 euros. Cette fois-ci, les billets sont en vente sur internet, sur le site de France Billet, mais aussi à l'Intermarché de Creysse, au Leclerc La Cavaille et dans les tous les Intermarché, U, Casino, Géant et Fnac. Contrairement au huitième de finale, des billets - s'il en reste - seront aussi en vente au stade le jour du match.

VAR et supporters versaillais

Autre changement pour ce quart de finale, la présence de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Pour la faire fonctionner, ce sont deux minibus qui stationneront sur le parking et seront reliés à la régie du diffuseur Eurosport. L'arbitre pourra alors revisionner les actions litigeuses sur un écran au bord du terrain. Ce mercredi, les tribunes du stade Francus-Rongiéras accueilleront aussi une petite centaine de supporters de Versailles. Ils seront positionnés en petite tribune et séparés des autres supporters par des rubalises.

Mercredi, deux entrées différentes seront mis en place. Les spectateurs munis d’un billet en tribune d'honneur devront entrer par la rue Rongiéras, et le club conseille de se garer aux parkings Copo, Les Izards, Source, Privilège. Pour les spectateurs qui ont des tickets en petite tribune, l’entrée se fera via l’entrée Champarnaud, et le stationnement sur les parkings Champarnaud et First Round.