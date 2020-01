Coupe de France - Exploit de l'ASM Belfort, tombeur de Nancy (3-1), et qualifiée pour les 8èmes de finale

Belfort, France

Le Lion de Belfort a une faim de loup ! Les footballeurs de l'ASM Belfort se sont brillamment qualifiés, ce samedi après-midi, pour les 8èmes de finale de la coupe de France après avoir battu Nancy 3 buts à 1. La victoire des amateurs nord francs-comtois est en prime totalement méritée. En milieu de tableau en Nationale 2 (deux divisions en-dessous des professionnels lorrains qui évoluent en Ligue 2), les hommes d'Anthony Hacquard ont disputé le match parfait.

Le pénalty sauvé, le premier tournant du match

En prenant d'entrée à la gorge l'ASNL, et en marquant vite (7ème minute) par Enzo Grasso qui profite d'une mésentente de l'arrière-garde adverse. Belfort, survolté, aurait pu doubler la mise, mais va finalement être rejoint à la demi-heure de jeu avec l'égalisation de Dembélé pour Nancy. Dans la foulée, l'ASNL obtient un pénalty mais Dona Ndoh le manque, ou plutôt le jeune gardien belfortain, Eddy Ehlinger (à peine 18 ans), le détourne. Nancy vient de laisser passer sa chance et Belfort ne va pas se priver pour saisir la sienne !

L'expulsion du nancéien Dembélé, autre tournant

L'ASM B va d'abord bénéficier de l'expulsion, en seconde période, de l'attaquant nancéien, Dembélé, (pour un coup de tête sur le défenseur belfortain, Lucas Cuenin) pour reprendre le jeu à son compte. Thomas Régnier, le capitaine belfortain (formé à Sochaux), va montrer la voie en redonnant l'avantage aux siens en glissant le ballon entre les jambes du portier de l'ASNL. Il reste un quart d'heure à jouer, et Belfort, admirable de courage, d'engagement, de ténacité, et d'une grande intelligence tactique, va enfoncer le clou avec un pénalty transformé par Régnier, encore lui, littéralement en transe pour célébrer ses buts avec le public de Serzian en liesse ! L'ASM B, malgré les derniers assauts lorrains (d'une maladresse incroyable devant le but !), tient son billet pour les 8èmes de finale. Et c'est amplement mérité !

"C'est le coeur qui nous fait gagner. On a fait le match parfait. On a été au-dessus de Nancy. On est contents de faire plaisir à notre public" - Thomas Régnier, capitaine de l'ASM Belfort au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard

L'ASM Belfort atteint pour la première fois de son histoire les 8èmes de finale de la coupe de France de football. Il rejoint Vesoul et Baume-les-Dames, seuls clubs francs-comtois amateurs parvenus à ce stade de la compétition. Le tirage au sort a lieu ce dimanche soir après la rencontre Lorient-PSG. Les matches des 8èmes de finale sont programmés en milieu de semaine, les mardis 28 et mercredis 29 janvier.

