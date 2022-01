Coupe de France : Versailles se qualifie pour la première fois pour les 8e de finale

Les Versaillais, en National 2, ont facilement battu le club vendéen de National 3 de La Roche-sur-Yon (4-0), et se qualifient pour la première fois de leur histoire en 8e de finale de la Coupe de France. Ibayi a marqué un doublé, tandis que Traoré a fait le break d'une splendide reprise de volée.

L'aventure continue pour Versailles en Coupe de France. Le club de quatrième division a battu La Roche-sur-Yon Vendée Football, en National 3, ce dimanche, devant plus de 1 800 spectateurs au stade Montbauron. Une victoire nette, 4 buts à 0, assurée dès la première mi-temps avec un doublé de Christopher Ibayi, après seulement douze minutes de jeu, et un but de Waly Diouf à la 42e.

Le bijou de cette rencontre est intervenue à la 26e minute, quand, sur un centre de Kévin Pham Ba, l'ancien joueur du PSG Makan Traoré a fait le break et signé une magnifique reprise de volée depuis l'extérieur de la surface de réparation. Direction la lucarne du portier vendéen, impuissant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La Roche-sur-Yon a eu l'occasion de revenir dans le match en première mi-temps, mais Dan Delaunay a repoussé le penalty de Charly Charrier.

Actuellement deuxième de leur poule en National 2, avec une seule défaite au compteur depuis le début de la saison, les Versaillais confirment leur grande forme et se qualifient pour la première fois pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Ils se joueront les 29 et 30 janvier.