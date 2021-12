Coupe de France. Face à Lorient, le Stade Rennais retrouve sa compétition fétiche

Il semblerait presque que c'était hier. Et pourtant, voilà plus de deux ans et demi que Benjamin André a soulevé la coupe de France dans le ciel de Saint-Denis, la troisième remportée par le Stade Rennais en 120 ans d'histoire, après la victoire héroïque des Rouge et Noir contre Paris le 27 avril 2019. A l'orée d'une nouvelle édition, Rennes espère se créer d'autres beaux souvenirs. Et cela démarre avec la réception de Lorient ce samedi au Roazhon Park en 32e de finale.

Dès qu'on arrive au club, on voit beaucoup de photos avec la coupe de France ! - Loïc Badé

Au Stade Rennais, la coupe de France est dans l'ADN, c'est un patrimoine qu'on se transmet, comme en témoigne Loïc Badé, arrivé de Lens cet été : "On en parle, parce que c'est le dernier trophée gagné par le Stade Rennais. Quand on arrive au club, on voit beaucoup de photos avec la coupe. Ceux qui étaient là, les plus anciens, que ce soit Benjamin Bourigeaud ou Hamari Traoré, ils ont beaucoup de souvenirs et ils les ont déjà partagés avec les nouveaux comme moi qui arrivent au club."

Dans l'effectif pro actuel, Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré sont, avec Jérémy Gélin (blessé) et James Léa-Siliki (prêté à Middlsborough) les derniers membres de l'aventure de 2019 encore au club. Les deux cadres de l'équipe jouent le jeu de la transmission. Bruno Genesio peut s'appuyer sur leur expérience et leur vécu au moment de faire passer son message : "Il faut l'aborder comme une compétition qui génère beaucoup d'émotions. C'est une compétition très importante pour nous, différente dans l'approche d'un match de championnat. Déjà parce qu'il n'y a pas de rattrapage. C'est ou vous passez et vous êtes au tirage pour le tour d'après, ou c'est en fini pour l'année. C'est une compétition différente, un enjeu différent, des émotions différentes, que l'on devra bien gérer pour se qualifier." Pour le coach rennais, 2019 représente un souvenir plus traumatisant, puisque la demi-finale perdue face au Stade Rennais en 2019 lui avait coûté sa place d'entraîneur principal à Lyon.

La coupe de France, c'est aussi une madeleine de Proust pour les actionnaires. Dans le documentaire qui retrace les 120 ans du club "Au Fer Rouge", François-Henri Pinault se souvient de la demi-finale de 1971, gagnée aux tirs au but face à l'OM, un match que le PDG du groupe Kering avait vécu au Stade de la route de Lorient. Il témoigne d'ailleurs dans ce documentaire de son rêve de revoir son club remporter à nouveau la Vieille Dame dans les années à venir.

Pour Lorient, l'espoir d'un redressement

En face, Lorient, qui a vécu son dernier grand frisson en coupe de France également, avec la victoire finale en 2002, cherchera à empêcher les Rennais de rêver à nouveau. Mais les Merlus sont au plus mal : ils viennent d'enchaîner sept défaites consécutives en Ligue 1, et n'ont plus gagné depuis la fin septembre, une éternité. Christophe Pélissier pourra compter sur le retour d'Enzo Le Fée pour ce match. En coupe de France, les deux équipes se sont jouées six fois, pour trois victoires de part et d'autre. Lorient n'a plus battu Rennes toutes compétitions confondues depuis cinq ans.

Peu de changements en vue pour Bruno Genesio

Pour ce match Bruno Genesio a confié ne pas vouloir effectuer trop de changements, pour ne pas faire perdre de rythme à ses titulaires qui devraient aller jouer à Monaco mercredi dix jours après leur dernier match disputé. L'entraîneur rennais a simplement confié que Romain Salin garderait les buts rennais. Flavien Tait sera lui de retour dans le groupe. Loïc Badé devrait démarrer en défense centrale.