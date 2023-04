Coupe de France - FC Nantes : Ludovic Blas, raconté par ses parents

Les parents de Ludovic Blas, Patricia et Régis, espèrent "profiter beaucoup plus" de cette finale par rapport à la saison passée où ils étaient "très stressés".

Dans le monde du football où tout est compliqué et sensible, la simplicité de Patricia et Régis Blas est une bouffée d'oxygène. Un coup de téléphone, un rendez-vous et plus d'une heure de discussion pour évoquer l'enfance d'un surdoué du football, l'ascension, la réussite et la relation si particulière qui s'est nouée entre le public nantais et le capitaine canari, ce samedi soir en finale de la Coupe de France . "Quand on avait été invité pour aller voir la finale de la Coupe de France entre Rennes et Guingamp, Patricia m'avait dit, lorsqu'on était en tribune et que Ludo était au centre de formation : 'peut-être, qu'un jour, Ludovic jouera au Stade de France'. Avec mon côté toujours un peu septique, je lui avais répondu : tu peux toujours espérer." Du rêve enfoui à l'émotion de vivre une nouvelle soirée étoilée, plongée dans l'intimité familiale du numéro 10 nantais.

"J'ai eu Jérémie Aliadière et maintenant il y a votre fils"

Le football, c'est dans l'ADN des Blas. Grand-père éducateur au Matra Racing, oncle joueur amateur et frère lui aussi licencié à Domont. "Ludo voulait des crampons alors qu'il n'avait pas encore commencé le foot, sourit sa mère, elle aussi très foot. Il voulait faire comme son frère, Julien". Premiers pas sur les traces de son aîné, puis à Rambouillet quand la famille déménage et, déjà, le ballon prend beaucoup d'importance dans le quotidien des Blas. "Je prenais des jours de repos en pleine semaine lorsqu'il allait faire des détections, développe Régis, aujourd'hui retraité. Un coup, c'était à Paris, un autre au fin fond de la Seine-et-Marne et toujours en pleine semaine."

De terrain en terrain, les "oh, il est bon votre fils, il joue vraiment bien" fusent, se remémore sa mère. "Mais le premier à nous avoir dit qu'il pouvait devenir pro, c'est le responsable sportif de Rambouillet, poursuit Régis. Il m'a dit : 'J'en ai vu très peu des joueurs comme ça. J'ai eu Jérémie Aliadière et maintenant, il y a votre fils. Vous verrez'. Et il ne s'est pas trompé." Monaco se montre rapidement intéressé avant de faire machine arrière, Ludovic n'ayant pas encore 15 ans, l'âge requis à l'époque pour se voir proposer un contrat aspirant. "Et c'est là que Guingamp est arrivé et nous a dit : on le prend, mais il n'aura pas de contrat et si la semaine prochaine, ça ne va pas, il revient chez vous", complète l'ex-intendant de l'Équipe de France féminine. Les Blas acceptent. La porte du monde professionnel venait de s'entrouvrir.

"Je n'ai jamais dit à Ludo : tu as été excellent"

L'ambition, Ludovic Blas n'en manque pas. Quitte à faire part d'un brin de présomption parfois. Ou d'insouciance. "Petit, il m'avait dit : tu vois, un jour papa, un jour, il y aura mon maillot dans le club house de Montrouge, rembobine Régis. Je lui répondais : oui, c'est bien. Je n'allais pas le décourager, mais je lui disais qu'il avait encore du boulot avant d'en arriver là. Quand il était dans sa chambre, au nouveau centre de formation de Guingamp, en face du Roudourou, il m'avait dit : tu vois le stade en face ? Un jour je jouerai là. Je n'allais pas le contredire, mais moi, je n'y croyais pas. Ce n'est pas que je n'avais pas confiance en lui, c'est juste que je ne connaissais pas les critères pour devenir pro." Qu'importe, le cadet va les cocher les uns après les autres, aux côtés des deux Marcus, Cus' et Tikus, Coco et Thuram.

"À Guingamp, certains pensaient que Marcus était notre deuxième fils", rigole affectueusement Régis. Dans les Côtes-d'Armor, Ludovic Blas va se construire un avenir sur-mesure. Et s'appuyer sur la cellule familiale pour garder les pieds sur terre. "Ce n'est pas lui rendre service que de dire des choses qui ne sont pas vraies, débute Patricia. Ludovic avance parce qu'on lui dit les choses telles qu'elles sont. Je n'ai jamais dit à Ludovic : t'es le plus beau, tu as été excellent ! Jamais ! C'est trop et personne n'est parfait. Moi, je suis très directe, j'ai le mauvais rôle en fait (rire). Il sait qu'on est super fier de lui, mais cela n'empêche pas d'être objectif." C'est l'équilibre de Ludovic Blas. Des échanges permanents avec son frère et des décisions prises en famille. "De toute façon, on a toujours été que trois autour de Ludovic et c'est très bien comme ça", tonne la maman.

Le maintien comme un déclic

Venu à Nantes pour franchir un premier pallier dans sa carrière, Ludovic Blas a eu la surprise de retrouver un de ses anciens entraîneurs avec qui la relation n'avait pas été un long fleuve tranquille. Il l'a même redouté au début. "Mais quand le coach est arrivé, il a revu un autre Ludo", avoue Patricia, ancienne employée de mairie aujourd'hui à son compte. Et ça a de suite matché." L'heure de la maturité à 23 ans. Dès son arrivée , le Kanak a voulu responsabiliser son numéro 10 en lui confiant les clés du jeu et l'élève a répondu en gagnant en régularité, tout en restant nonchalant. "C'est Ludo ça, rigole spontanément la maman. Elle [sa nonchalance] vient souvent sur le terrain quand les choses ne vont pas comme il aimerait. Il est très exigeant avec lui et il y aura systématiquement quelque chose qui lui aura déplu pendant le match."

Antoine Kombouaré a entraîné Ludovic Blas pendant deux saisons à Guingamp avant de le retrouver au FC Nantes en 2021. © Maxppp - Vincent Mouchel

Des loupés, il y en aura tout au long de la saison 2020/2021 marquée par un maintien acquis in extremis lors des barrages contre Toulouse. Mais paradoxalement, ils vont permettre à Blas de changer de dimension. "Ça a marqué une bascule", reconnaît son père. Marqué par la relégation de Guingamp, deux ans plus tôt , le milieu de terrain va s'imposer dans le vestiaire, affirmer son leadership et participer à la prise de conscience collective. "Je lui faisais comprendre qu'il n'y avait pas que le côté sportif, pour les employés, dans l'ombre, ça pouvait être dramatique", assure-t-il.

Des mots qui résonnent aujourd'hui alors que le FC Nantes est encore loin d'avoir sauvé sa peau, paradoxe pour un club capable d' éliminer des formations comme Lens , Lyon et de se retrouver à nouveau en finale de la Coupe de France. "On est surpris d'y retourner en fait, comme tout le monde je pense, glisse la plus passionnée de football parmi les deux parents de Ludovic Blas. Mais le fait de savoir qu'on y retourne, c'est génial parce qu'on se dit qu'on va pouvoir le vivre autrement."

Antoine Kombouaré et Ludovic Blas peuvent égaler leurs prédécesseurs Raynald Denoueix et Mickaël Landreau, s'ils remportaient une seconde Coupe de France. © AFP - Franck Fife

Après le stress, l'envie de profiter pleinement de l'évènement

Le 7 mai dernier , Patricia et Régis, accompagnés d'une trentaine de proches dont certains venus tout spécialement de la Martinique, n'avaient pas réussi à prendre beaucoup de plaisir, malgré l'ambiance et la victoire finale. "On était impressionné et on n'a rien profité du tout, promet la mère, d'origine martiniquaise. Il y avait beaucoup de stress." Le penalty converti par le capitaine du soir, unique but de cette finale, "je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas regardé, j'avais la tête baissée", se rappelle celle qui avait enfilé le maillot extérieur de la saison 2020/2021 ce soir-là, le blanc. "C'est pareil que toi, rebondit son mari. J'ai compris qu'il avait marqué quand j'ai entendu les cris. Il y avait tellement de pression, qu'à la fin du match, j'étais complètement vidé. En tribune, c'était l'enfer." Ce dernier avoue avoir même préféré regarder le match en différé après une nuit très courte. "J'essaie de canaliser le stress de Régis parce qu'il est beaucoup plus stressé que moi, sourit Patricia. C'est très marrant, d'ailleurs." Cette année, ils se sont donc fixé un objectif : "En profiter beaucoup plus et être moins stressé". Plus facile à dire qu'à faire.

S'il venait à remporter un deuxième titre d'affilée, il entrerait définitivement dans l'histoire du club. Il rejoindrait Mickaël Landreau, seul Nantais à avoir soulevé ce trophée deux années de suite en tant que capitaine. "Ça serait extraordinaire, lâchent d'une même voix les deux parents qui font plus de 2h30 de voiture depuis leur domicile pour assister à tous les matches de leur fils à la Beaujoire. Mais le plus important, c'est le maintien." C'est également le message distillé plusieurs fois, ces dernières semaines, par les supporters qui entretiennent une relation singulière avec Ludovic Blas, un des chouchous du public. "Ludo les apprécie aussi beaucoup", confirme sa maman.

Ludovic Blas présente la Coupe de France à ses proches, dont sa mère (au premier plan), le 7 mai dernier au Stade de France. © Maxppp - Vincent Michel

L'avenir du milieu de terrain, sujet sensible

Après chaque rencontre, y compris à l'extérieur comme à Auxerre, le gaucher va au contact des supporters. Une petite photo, un autographe, quelques mots échangés et des sourires. "On a l'impression qu'avec les supporters, ils se connaissent depuis longtemps et ils se parlent comme s'ils s'étaient vus la veille", s'émerveille Patricia. "Il ne faut pas oublier d'où on vient, rappelle son mari. Quand des gens attendent parfois une, deux heures, voire plus, on n'a pas le droit de passer sans s'arrêter et de tracer sa route. Ça fait partie de son travail aussi, c'est normal. Mais il ne le fait pas par obligation, il le fait parce que ça lui fait plaisir." D'envies, il en sera aussi question dans quelques semaines. Seront-elles d'ailleurs ?

Dans le Journal L'Equipe du 28 août dernier , Patricia Blas était montée au créneau pour défendre son fils, donner sa version des faits et révéler que "le président a donné sa parole qu'il pourrait partir en fin de saison." Huit mois plus tard, elle "réitère [s]es propos". Avant d'ajouter, non sans un sourire qui en dit long : "Après, entre ce qui est dit et ce qui est fait, ce sont deux choses différentes". Sous contrat jusqu'en juin 2024, le milieu de terrain espère ne pas revivre le même été deux fois de suite. "Ça fait perdre du temps à tout le monde", déplore son père. En attendant, Blas a une armoire à trophées à garnir. "L'an dernier, Ludo m'avait dit : papa, je suis passé à côté de la Coupe et je ne l'ai même pas regardé. J'étais dans mon match", dévoile Régis. Qu'il en fasse de même ce samedi, ça sera bon signe.