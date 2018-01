Le Havre, France

Chez les hommes, le dernier derby entre le HAC et le FCR remonte à 2004. Les sections féminines, elles, s'affrontent régulièrement ces dernières années. Ce fût le cas en match de préparation l'été dernier (4-4), et ce sera de nouveau le cas ce dimanche, en Coupe de France. Seulement, la donne a quelque peu changé, cette saison. En effet, si les deux formations sont toujours séparées d'un étage, l'écart de niveau a quant à lui fondu. Largement renforcée par l'arrivée de Thierry Uvenard sur le banc et par le débarquement d'une petite dizaine d'américaines dans ses rangs, le HAC a mis le paquet et affiché de grandes ambitions : une montée en D1 en deux ans. Résultat, si une victoire face aux redoutables rouennaises paraissait inenvisageable l'an dernier, elle paraît aujourd'hui largement à la portée des footballeuses havraises. Réponse ce dimanche, à l'occasion d'un 32ème de finale de Coupe de France. Coup d'envoi à 15h au Stade Océane.

Quel parcours ?

Qualifiées aux dépends de Liévin dont elles n'ont fait qu'une bouchée lors de leur entrée en lice (11-1), les diablesses occupent actuellement la septième place de leur groupe A, en deuxième division. Les havraises dominent de leur côté leur championnat de R1. Elles ont éliminé St-Maur au tour précédent (1-0), pourtant quatrième en D2, dans le même groupe que le FCR.

Les filles du HAC veulent réaliser un nouvel exploit - © Emmanuel Lelaidier - Hac Foot

Thierry Uvenard, entraîneur de l'équipe féminine du HAC : "J'ai pris un carton rouge dans ma carrière, c'était à Diochon contre le FCR"

Pas de "haine"

Chez les filles, le derby ne déchaîne pas autant les passions que chez les hommes. La rivalité est là, mais elle est moins forte. Aucune animosité particulière sur le terrain, entre des femmes qui se connaissent bien et sont même amies pour certaines.

C'est ce que confirme Thierry Uvenard, l'entraîneur havrais :

Thierry Uvenard, au micro de Bertrand Queneutte Copier

Pour autant, l'enjeu sera fort à l'occasion de cette rencontre. Marine Hallez, adjointe et capitaine du Havre AC :

Marine Hallez, au micro de Bertrand Queneutte Copier

Plusieurs pros de l'équipe masculine du HAC seront présents pour cette rencontre. Une séance de dédicaces aura d'ailleurs lieu au Stade Océane, en marge de la rencontre.