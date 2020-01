Coupe de France féminine : la fête malgré la défaite pour l'ASMUR

Pau, France

Les joueuses de l'ASMUR sont parvenues à faire durer le suspense un gros quart d'heure jusqu'à l'ouverture du score de Marie-Antoinette Katoto pour l'équipe féminine du PSG. Dans ce 16e de finale de Coupe de France, le score est anecdotique, "on aurait même pu prendre plus cher", plaisante Jean Carrère, le président de l'Association Sportive Mazères-Izos-Rontignon. Menées 6-0 à cinq minutes de la fin, les Béarnaises ont craqué et encaissé trois buts supplémentaires qui donnent un peu plus d'ampleur au score, mais l'essentiel était ailleurs.

Marie-Aude Hourcaillou, gardienne de l'ASMUR : "Qu'on ait 15, 20 ou 40 ans, c'est unique !" Copier

Record d'affluence au stade des Pyrénées

"C'est franchement que du bonheur, voulait retenir, à chaud, la capitaine Léa Loustau. C'est la première fois qu'on jouait dans une telle ambiance, c'est super agréable, ça fait plaisir de voir à quel point on est suivi". Un peu plus de 2500 personnes ont suivi ce match, depuis la tribune principale du stade où évolue habituellement le Pau FC, et tout autour, le long de la main courante et sur les buttes en terre. "On a vu la différence de niveau mais c'est pas grave, on a poussé... Le PSG aurait quand même pu nous laisser marquer" souriait Zyan, supporter de l'ASMUR, à la fin. "Elles ont bien résisté, la preuve, c'est qu'en D1 certaines adversaires prennent les mêmes scores contre le PSG" renchérissait Michel.

Olivier Echouafni, l'entraîneur des Parisiennes, est venu dans le vestiaires de l'ASMUR féliciter les joueuses après le match, un geste particulièrement apprécié par les "rouges". Les joueuses et les bénévoles avaient prévu une belle fête le soir à l'issue du match. Ensuite c'est la saison régulière de Régional 1 qui reprendra son cours, avec une première place à aller décrocher pour l'équipe Ludovic Sarthou.