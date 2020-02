Coupe de France féminine : le DFCO éliminé par l'OL en quarts de finale (0-2)

Dijon, France

Le DFCO accueillait l'Olympique Lyonnais pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France féminine. Après s'être bien battues ce samedi, les Dijonnaises se sont inclinées 0-2 et sortent donc de la compétition.

"Pas de regret, on a donné tout ce qu'on avait"

Battre les Lyonnaises était presque mission impossible, les joueuses de Yannick Chandioux ont tout de même réussi à les faire souffrir en première mi-temps. Deux buts seulement sur toute la rencontre : un bilan correct quand on parle de l'ogre lyonnais, invaincu depuis plus d'un an, toutes compétions confondues.

Pas de grosse déception pour la gardienne Mylène Chavas : "pas de regret, on a donné tout ce qu'on avait ! Je pense que les filles sont claquées, elles ont tout donné : la logique a été respectée. C'était un élément pour travailler ! On savait que ce serait un gros match, on a vu sur quoi il fallait encore progresser. Maintenant le plus important c'est le championnat, on va se concentrer là-dessus."

Mylène Chavas, la gardienne du DFCO © Radio France - Sophie Allemand

Au classement de D1, les Rouges sont dixièmes avec 11 points, avant l'OM et Metz. Les Lyonnaises elles sont premières avec 41 points. Prochaine rencontre pour les dijonnaises : samedi prochain à Metz à 14 h 30.