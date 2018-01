Le Havre AC a remporté le derby, ce dimanche, face au FC Rouen (3-1), au Stade Océane. Un nouvel exploit, une victoire et une qualification historique pour l'équipe féminine havraise, à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France.

Le Havre, France

Deux équipes de Division 2 au tableau de chasse du HAC ! Programmée pour monter elles aussi en deuxième division à l'issue de la saison, l'équipe féminine du Havre AC (R1) fait aussi un beau parcours en Coupe de France. Après St-Maur, c'est cette fois le FC Rouen qui est tombé au Stade Océane. Une victoire 3-1 des havraises, ce dimanche, à l'occasion des 32e de finale de la compétition.

Ultra motivées, solidaires et rigoureuses, les filles de Thierry Uvenard ont ouvert le score en première période (M.Bateman - 10'), avant d'être rejointes dix minutes plus tard. Elles ont ensuite doublé la mise juste avant la mi-temps (D.Davis - 45'). L'attaquante américaine a inscrit un doublé dans le second acte. Victoire plutôt méritée face à des rouennaises qui n'ont pas démérité mais qui ont laissé beaucoup d'espaces à leurs adversaires en défense.

Très fier de ses joueuses, l'entraîneur du HAC Thierry Uvenard :

Thierry Uvenard au micro de Bertrand Queneutte Copier

Pilier de l'équipe Ciel et Marine et auteur d'une superbe prestation, la défenseur centrale Jesse Mc Donough (22 ans) était folle de joie, mais aussi épuisée à l'issue du match :

Jesse Mc Donough au micro de Bertrand Queneutte Copier

Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu mercredi, à la Fédération Française de Football.

Coupe de France féminine : le @HAC_Foot repasse devant le @FCRouenFem (2-1) juste avant la mi-temps. Logique... pic.twitter.com/w3Kmeya5LU — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) January 7, 2018

Coupe de France féminine : Suuuuuperbe but du @HAC_Foot ->> 3-1 face au @FCRouenFem ! Doublé pour Deja Davis ! Frappe terrible, en dehors de la surface... pic.twitter.com/u5C9w6qNOk — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) January 7, 2018