Coupe de France féminine : le petit poucet Laval tombe face à Lorient (0-4)

Elles n'ont pas de regret à avoir. Les filles du Stade Lavallois se sont inclinées (0-4) face à une équipe du FC Lorient supérieure sur le papier et sur le terrain.

Pourtant le début de la rencontre aura été très équilibré. "Pendant 25 minutes on s'est demandé qui était en R1", dit Julien Hatron, l'entraîneur mayennais. "Mais voilà les joueuses de Lorient ont su imposer leur jeu, poser le ballon et on a subi."

Un beau parcours

Parce que le petit poucet lavallois, dernier club de district encore engagé à ce stade de la compétition, se montre vaillant. Mais l'ouverture du score du FC Lorient (28e) signe le début de la domination des Bretonnes, qui viennent faire respecter la hiérarchie.

Derrière les erreurs défensives des lavalloises se multiplient et elles encaissent trois buts supplémentaires (37e, 47e et 54e). La grosse performance de la jeune Molly Lahire n'y change rien. Malgré tout, "c'est que positif", veut retenir Julien Hatron. "On fait un beau parcours, on sort des équipes dans des championnats supérieurs en région. On n'a pas à rougir de ce score de 4-0."

Le Stade Lavallois va désormais se concentrer sur le championnat et l'objectif d'une montée en R2. Le club est pour l'instant en tête du classement.