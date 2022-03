Ce samedi, le Paris-Saint-Germain et le FC Fleury 91 se sont qualifiés pour les demi-finales de Coupe de France féminine. Les Parisiennes ont battu Montpellier 3 buts à 1 et le club de l'Essonne a éliminé le Paris.FC aux tirs aux buts (1-1, 4 tabs 3).

Coupe de France féminine : le PSG et Fleury 91 se qualifient pour les demi-finales

VICTOR JOLY / DPPI VIA AFP

Deux équipes d'Île de France qualifiées pour le dernier carré de la Coupe de France Féminine ça n'arrive pas tous les jours. Pourtant pour les demi-finales de la saison 2021/22, il y aura bien le FC Fleury 91 et le PSG.

Le Paris-Saint-Germain en patronne

Tombeur des doubles tenantes du titre lyonnaises au tour précédent, le PSG a enchaîné en quart en disposant 3-1 des Héraultaises, cinquièmes du championnat.

Une frappe de vingt mètres en lucarne de Kheira Hamraoui (35e), de retour dans l'équipe depuis un mois, a parfaitement lancé les Parisiennes, qui sont à deux matches d'une troisième Coupe de France après leurs victoires finales en 2010 puis 2018. Grace Geyoro puis Marie-Antoinette Katoto (51e) les ont mises définitivement à l'abri malgré la réduction de l'écart de Maëlle Lakrar (72e).

Historique pour le Fleury 91

Le duel francilien entre le Paris FC et Fleury s'est lui décidé aux tirs au but après 90 minutes terminées sur le score de 1-1. Les ratés de Julie Soyer et Daphné Corboz ont été fatals au PFC, troisième de D1 juste devant leurs adversaires de l'Essonne.

L'internationale polonaise de Fleury Ewelina Kamczyk avait profité d'un cafouillage défensif dans la défense du PFC pour égaliser (59e) après l'ouverture du score de la capitaine Gaëtane Thiney (20e).

Dimanche, le PSG et le Fleury 91 connaîtront les deux autres clubs qui composeront le dernier carré : le FC Nantes (D2) reçoit le Stade de Reims (D1) et le Rodez Aveyron Football (D2) accueille Yzeure Allier Auvergne (D2).

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France Féminine 2021-2022 se déroulera le lundi 7 mars 2022 au siège de la FFF à Paris. Les matches se joueront le dimanche 27 mars prochain.