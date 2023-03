Coupe de France féminine : Le PSG rejoint Lyon en finale après sa victoire face à Evian-Thonon (1-0)

La joie des parisiennes sur le but de Hamraoui

Le Paris-Saint-Germain va donc pouvoir défendre son titre le 13 Mai prochain. Les tenantes de la Coupe de France se sont qualifiées difficilement face à la modeste et défensive équipe de Evian-Thonon (D2). Un succès 1 but à 0 grâce à un but à la 59e minute de jeu de Kheira Hamraoui.

La finale opposera le PSG à l'Olympique Lyonnais le samedi 13 mai à Orléans. Désormais, les Parisiennes vont pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions. Mercredi à 21h, elles affrontent au Parc des princes les Allemandes de Wolfsburg.