Coupe de France féminine : Montpellier éliminé par Bordeaux en quart de finale

Les footballeuses du MHSC ont été sorties de la Coupe de France, ce samedi, en quart de finale, par Bordeaux. Un score de parité (3-3) à l'issue du temps réglementaire. Et une séance de tirs au but fatale (5-6).

Montpellier, France

L'aventure s'arrête en quart de finale pour le MHSC, éliminé par les girondines, ce samedi. Après avoir regardé jouer leurs adversaires pendant plus de vingt minutes et alors qu'elles venaient de subir l'ouverture du score (Sarr), sur le pelouse de Grammont, les héraultaises sont parvenues à mettre le pied sur le ballon et à imposer leur domination, grâce notamment à un pressing agressif et beaucoup d'intensité. C'est ainsi que les joueuses de Frédéric Mendy ont logiquement égalisé (Petermann), avant de passer devant (Le Bihan, Toletti).

Seulement, et malgré un long passage à vide, les bordelaises n'ont jamais lâché et ont fini, elles aussi, par revenir dans le match, profitant de largesses dans la défense pailladine au cours du dernier quart d'heure, avec un triplé de Ouleymata Sarr (3-3).

C'est donc à l'issue d'une séance de tirs au but que s'est dessinée l'élimination. Nerilia Mondesir, sixième tireuse, a vu son tir repoussé par la gardienne.