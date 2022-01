Coupe de France féminine : PSG-OL au tirage, une finale avant l'heure

Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France féminine mercredi a mis face à face le PSG et l'Olympique Lyonnais. Le match aura lieu le dimanche 30 janvier 2022 et ce sera une sorte de finale avant l'heure.

Pas de chance pour le PSG et l'Olympique Lyonnais au tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France féminine. Les deux meilleures équipes du Championnat de France se retrouvent face à face. Elles vont devoir s'affronter le dimanche 30 janvier 2022.

Une finale avant l'heure

Le PSG et l'OL s'étaient retrouvés en finale lors de la dernière édition de la Coupe de France et c'est Lyon qui l'avaient finalement emporté aux tirs que but.

Pour cette Coupe de France, le choc OL-PSG sera la seule opposition entre équipes de D1. Deux équipes de Régional 1, l'équivalent de la troisième division, font office de Petit Poucet dans cette épreuve : Grand Calais Pascal et l'AS Monaco.

Le PSG et l'OL pourraient se retrouver en demi-finale de la Ligue des champions

Les deux poids lourds du Championnat de France ont aussi été placés dans la même partie de tableau en Ligue des champions.

Le PSG affrontera le Bayern Munich en quarts de finale tandis que Lyon défiera la Juventus Turin, avec une potentielle demi-finale franco-française à la clé.