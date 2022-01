Coupe de France Féminine : PSG - OL, l'heure de la revanche pour les Parisiennes ?

Le 14 novembre 2020 vers 23h, les joueuses du PSG sont assommées, leurs visages sont graves, marqués. Après une semaine de préparation très compliquée avec le déclenchement de l'affaire Hamraoui, les Parisiennes se sont fais humilier par l'OL en championnat 6 buts à 1.

Quasiment trois mois après, les soeurs ennemies du football français se retrouvent. Ce samedi, le Paris SG défie l'OL à 14h00 en huitièmes de finale de Coupe de France. Des retrouvailles précoces qui offrent une "revanche" bienvenue pour le club de la capitale.

Cette rencontre est clairement sur le papier une finale avant l'heure entre les Lyonnaises, doubles tenantes du titre, et les Parisiennes, qui sont les dernières à avoir ravi la Coupe aux "Fenottes", en 2018, et le Championnat de France, en 2021.

Le 6-1 dans les têtes

"On a pris une bonne claque là-bas, c'était le boxeur KO en rentrant sur le ring et qui a été assommé pendant le match", a résumé Didier Ollé-Nicolle. S'il n'a "pas du tout digéré" la rencontre en championnat, et encore moins son maintien malgré une demande de report, l'entraîneur parisien se réjouit "d'avoir une revanche" deux mois et demi plus tard.

L'affaire a eu "très certainement des conséquences sur la cohésion de leur groupe" et les Parisiennes "voudront se sublimer" samedi, reconnaît son homologue lyonnaise Sonia Bompastor. "On se concentre sur nous, on arrive prêtes. J'assume ce statut de favori", a-t-elle lancé mercredi.

"On a eu une défaite en championnat, sinon on a tout gagné"

Cette réception de l'OL va servir de baromètre pour les Parisiennes qui, malgré les nombreuses secousses internes, disposent d'un bilan sportif largement positif avec 18 victoires sans encaisser le moindre but, en 19 matches toutes compétitions confondues. "On sait tous que ce match de championnat, ce n'était pas la vérité. Demain ce sera un match de vérité, en tant qu'entraîneur j'ai très hâte d'y être. On a la possibilité de démontrer qui on est, staff et effectif", a déclaré Ollé-Nicolle vendredi. Et sa capitaine Grace Geyoro d'insister : "on a eu une défaite en championnat, sinon on a tout gagné. Aujourd'hui, nous aussi on peut se poser en favoris, on a ce droit-là parce qu'on a travaillé dur."

Pourquoi le stade Georges Lefevre ?

On se souvient du temps où le PSG préférait recevoir Lyon au Stade Georges Lefèvre de Saint-Gerrmain-en-Laye, histoire de mettre la pression sur les rhodaniennes. Cette fois-ci, la raison de la tenue du match dans le petit stade des Yvelines est plus simple : le stade Jean-Bouin et le Parc des princes, où l'équipe joue parfois, n'étaient pas disponibles à cause des rencontres Stade Français-Toulon, dimanche en Top 14, et PSG-Nice, lundi en Coupe de France masculine.

Pour cette rencontre, 450 personnes vont venir soutenir les footballeuses parisiennes. La moitié des places ont été distribuées aux familles, dirigeants, sponsors et médias notamment ; l'autre moitié est revenue aux abonnés parisiens, principalement ceux du Collectif Ultras Paris. L'enceinte du Camp des Loges, d'une capacité d'accueil oscillant entre 1.500 et 2.000, ne fait pas le plein en raison de la nécessaire distanciation physique entre les spectateurs, selon le club.