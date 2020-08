Coupe de France féminine : un choc PSG-OL en finale

C'est la finale que tout le monde attendait : l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. Les deux clubs les plus titrés du football féminin français se retrouvent en finale de la Coupe de France. Ce sera à Auxerre, le 9 août prochain. Les deux équipes se sont déjà affrontées quatre fois en finale de l'épreuve : l'OL l'a remporté trois fois, le PSG une, la dernière, en 2018 à Strasbourg.

Le PSG qualifié dans la douleur, l'OL sans briller

C'était le choc de ces demi-finales de Coupe de France féminine : Bordeaux-Paris ce dimanche 2 août. A domicile, les Girondines, valeur montante du championnat de France féminin, rêvaient de se qualifier pour leur première finale, cinq ans après leur création. Mais les coéquipières des tricolores Charlotte Bilbault, Estelle Cascarino et Ouleymata Sarr n'ont rien pu faire face aux solides Parisiennes, qui l'ont emporté 2 buts à 1, grâce à Paredes (54e) puis Brunn (85e).

Plus tôt dans l'après-midi, les Lyonnaises, tenante du titre, se sont qualifiées aux dépens de Guingamp (1-0) grâce à une tête de Nikita Parris (65). Sans trembler, mais sans briller non plus, l'OL a composté son ticket pour sa treizième finale de Coupe de France (8 titres), sur 19 éditions !

Lyonnaises et Parisiennes pourraient également se retrouver en demi-finales de Ligue des champions le 26 août au Pays basque espagnol, si elles écartent respectivement le Bayern Munich et Arsenal le 22 août en quarts de finale.