Le Havre, France

Premier club régional de l'histoire à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, le HAC est fixé sur son sort. Les Ciel et Marine auront le droit à une équipe de première division au prochain tour : Soyaux. Actuellement sixième de son championnat, l'équipe de Charente se déplacera au Havre le dimanche 15 avril. Un tirage "qui plaît bien" au coach havrais. Après avoir sorti trois D2, Thierry Uvenard souhaitait en effet rencontrer une formation de l'élite, sans toutefois tirer les cadors que sont Lyon, le PSG ou Montpellier.

Thierry Uvenard - Réaction Copier

⚽️ Une D1 pour le @HAC_Foot en 1/4 de finale : @ASJSoyauxCharen (Charente), tombeur de la Roche s/yon en huitième (1-4) et 6ème de première division ! Voici les affiches des quarts de finale de Coupe de France féminine ->>> pic.twitter.com/PY2ehnV3M9 — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 12, 2018

ENTRETIEN - Thierry Uvenard répond à Bertrand Queneutte :

BQ : C'est le tirage dont vous rêviez ?

BQ : C'est un tirage qui me plaît bien. On aurait pu avoir une équipe de D2, mais cela va nous permettre de nous évaluer par rapport à une équipe de ce niveau. Je vais regarder des matchs, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. J'ai regardé le classement, ils n'ont que 14 points, ce n'est pas énorme : trois victoires, cinq nuls, six défaites. J'ai l'impression qu'il y a un coup à faire. Il y a un match à jouer avec une qualification qui peut être jouable.

Un tirage qui me plaît bien

BQ : Le souhait était d'éviter absolument le TOP 3 de la D1 ?

TU : Je ne voulais vraiment pas jouer une des trois (Lyon, PSG, Montpellier), parce que je suis un compétiteur, je n'aime pas perdre. Et je suis sûr que contre ces équipes là, on aurait pris une taule.

BQ : Soyaux n'est pas un nom qui parle au grand public. Méfiance quand même ?

TU : Bien sûr, s'ils sont en première division, c'est qu'ils ont de la qualité. C'est un niveau supérieur au notre, c'est clair.. même si ce n'est pas un nom ronflant. Lors du tirage, j'étais avec mon épouse. Quand elle m'a dit que c'était Soyaux, je lui ai dit que ça me plaisait bien. Elle, elle se disait que Lyon au Stade Océane, ça aurait été sympa, avec 5 ou 6.000 spectateurs. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Je le vois comme un match qui va nous permettre encore de nous évaluer ou de progresser.

BQ : Quand vous avez pris l'équipe, vous imaginiez aller aussi loin et jouer un quart de finale de Coupe de France ?

TU : Non, l'idée était de jouer la monter et de faire un parcours pour rencontrer des équipes de niveau supérieur et nous permettre de progresser. Mais faire un tel parcours et aller en quart de finale, je n'y avais même pas pensé.

Thierry Uvenard : ce qu'il faut pour battre Soyaux Copier

BQ : Que faudra-t-il au HAC pour battre cette équipe de Soyaux ?

TU : Avoir tout le monde, déjà. On a quand même pas mal de petits pépins. Beaucoup de joueuses touchées. Ca fait pas mal de matchs dernièrement, on joue toutes les semaines contre des équipes supérieures notamment. On laisse des plumes sur le terrain. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à rétablir et soigner tout le monde. Parce que mon effectif est quand même restreint. Heureusement, on a deux mois pour bien se préparer avant ce match.

BQ : Est-ce une force d'être le petit poucet dans cette compétition ?

TU : Je ne pense pas, parce que l'entraîneur a déjà du regarder nos résultats. On a battu Saint-Maur (1-0), le FC Rouen (3-1) et Issy (5-0). Cela a du l'alerter. A chaque fois, c'est net et clair. A mon avis, il se dit que c'est un bon tirage mais qu'il va quand même affronter une équipe supérieure, pas une équipe de R1. Je le vois comme ça. Il doit être craintif quand même. C'est sûr.