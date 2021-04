Coupe de France : fin de l'aventure pour Canet-en-Roussillon, éliminé par Montpellier en quart de finale

Pas de nouvel exploit pour Canet-en-Roussillon. Tombeurs de Marseille, puis de Boulogne, les Catalans ont buté contre Montpellier en quart de finale. Une défaite frustrante pour les Canétois, et qui vient conclure un parcours historique pour le foot des Pyrénées-Orientales.

Double avantage à la mi-temps

Les Catalans ont réalisé une première mi-temps sérieuse et pleine d'envie. Malgré une domination globalement montpelliéraine, le tournant du match intervient à la 22e. Alors que Jean Vercruysse s'enfuyait vers les buts héraultais, le capitaine Vitorino Hilton l'accroche dans la surface. Penalty, carton rouge pour Hilton et but pour Toufik Ouadoudi.

Canet aurait même pu doubler la mise, sur une double occasion juste avant la pause. A la mi-temps, les Catalans avaient un pied en demi-finale.

Le réveil montpelliérain

Mais après la pause, Montpellier s'est installé dans la moitié de terrain canétoise, et Andy Delort a fini par trouver la faille à la 60e. L'attaquant héraultais a doublé la mise sur penalty à la 83e.