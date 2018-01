Granville, France

De la frustration. Voilà ce qui ressortait des vestiaires concarnois après le match à Granville. Devant 3000 personnes, les Normands (N2) ont réalisé un nouvel exploit après avoir sorti Bordeaux.

Les Thoniers ont mené deux fois au score

Dans le jeu, Concarneau n'a pas été génial. Mais a eu le mérite d'ouvrir le score très tôt grâce au premier but de la saison du capitaine Guillaume Jannez (9', sur corner). L'USG a égalisé grâce à Robin Théault à la 25'. Derrière, les Thoniers ont été poussés en prolongations. Tout semblait sur de bons rails lorsque Donisa a permis à Concarneau de repasser devant (99'). Mais un doublé de Jordan Blondel a mis le feu au stade Louis Dior et tué les espoirs des hommes de Nicolas Cloarec.

Les Concarnois beaux joueurs

Dans ce match décousu, les deux équipes ont eu les opportunités pour faire la différence. Le capitaine Guillaume Jannez regrette le manque de concentration une fois devant au score : "Quand on sort de la coupe, on est forcément déçu. On voulait continuer l'aventure. On peut avoir des regrets, on mène deux fois au score. On doit être concentré, mais on n'y est pas sur les cinq minutes qui suivent nos buts.Il faut être beau joueur, féliciter Granville. Ils ont fait un vrai match de coupe."

Le coach Nicolas Cloarec n'en voulait pas à ses joueurs et voulait retenir le positif de cette campagne en coupe : "On était plus costaud sur le plan physique mais on a mal joué certaines situations. Dans l'ensemble, je n'ai pas grand chose à redire à mes joueurs. Cela reste un bon parcours. On a eu du mal à entrer dans la partie. Il y avait un manque de jambes et la qualité de l'adversaire a joué aussi. On ne fait pas un grand match mais il y avait moyen de passer. C'est beaucoup de frustration ce soir. Après, je préfère voir le verre à moitié plein. C'est la quatrième fois en cinq ans qu'on jouait un seizième. Il faut prendre du recul et féliciter les joueurs pour le parcours. Si on se maintient en mai, ça restera une belle saison."