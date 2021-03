Coupe de France : fin de l'aventure pour l'US Montagnarde

Après un match fou (3-3), l'US Montagnarde s'est finalement inclinée en 16e de finale de la Coupe de France contre Saumur. Une défaite lors de la séance de tirs au but, perdue 4 tirs à 3.

Un match complètement fou. Encore une fois avec l'US Montagnarde, on a dû attendre les tirs au but pour connaître le vainqueur. Mais cette fois-ci, l'histoire se termine à Saumur pour les Forgerons (3-3, 3-4 tab). Il n'y aura pas de troisième 1/8e de finale pour le club de Régional 1.

Cette séance de tirs au but, les Forgerons sont allés la chercher avec le coeur. Après 65 minutes de jeu, ils étaient menés 3-1, et rien ne laisser penser un retour au score. Le virevoltant numéro 10 de Saumur, Wail Bouhoutt, avait fait le plus dur avec un doublé sur penalty (1-0, 10' ; 2-1, 48'). Brandon Bokangu avait corsé le score d'un plat du pied (3-1, 65'). L'égalisation de Rahmane Barry (1-1, 40') n'avait pas perturbé Saumur.

Matteo Petitgenet, deux arrêts mais un loupé

Puis la magie a opéré, encore une fois avec le club d'Inzach-Lochrist. Rahmane Barry, seul dans la surface de réparation a réduit le score (3-2, 75e), puis le défenseur Nathan Rio a réalisé l'impensable. Dans les arrêts de jeu, il a égalisé d'une superbe tête (3-3, 90'+1).

Comme face au Stade Briochin il y a deux semaines, l'USM comptait sur Mattéo Petitgenet, le gardien breton, pour décrocher le ticket pour les 1/8es de finale. Deux arrêts fracassants en début de séance de tirs au but laisser penser que les Forgerons avaient neuf doigts en 1/8e. Mais la suite a été folle. Matteo Petitgenet, lui-même, pouvait offrir la victoire sur le cinquième tir, mais il l'a manqué. "C'est l'ascenseur émotionnel", décrit le jeune gardien.

Le sixième tir a permis à l'Olympique de Saumur de se qualifier pour les huitièmes de finale.