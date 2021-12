Coupe de France : fin de la belle aventure de l'AS Panazol, élimination cruelle aux tirs au but face à Vitré

L'AS Panazol sort la tête haute de la Coupe de France. Durant ce 32ème de coupe de France, les Haut-Viennois, de régionale 2, ont parfaitement rivalisé avec à l'AS Vitré qui joue pourtant nationale 2. Si Laurent avait ouvert le score pour les Bretons en reprenant de la tête un coup franc (38ème 0-1), les joueurs du coach Amine Ihrab n'ont pas arrêté de jouer pour autant. Juste avant la pause, Panazol a obtenu un corner. Le capitaine panazolais Ouanjine l'a déposé sur la tête de Mbaye pour l'égalisation (45ème 1-1).

En seconde période, les débats se sont équilibrés. Vitré n'a jamais semblé en mesure de percer la défense bien en place de Panazol. Si Artur Toroyan, le gardien haut-viennois, sauve son équipe d'une magnifique parade à deux minutes de la fin du match, les Panazolais auraient tout de même pu l'emporter.

Le buteur panazolais Mbaye, à la dernière minute, cafouille un face à face avec le portier breton. Le score final de parité (1-1) reflète la physionomie de la rencontre. Les Panazolais ont joué les yeux dans les yeux face à une formation qui évolue trois divisions au-dessus.

Cette fois, Panazol s'incline aux tirs au but

Si Panazol a remporté trois séances de tirs au but durant cette coupe de France, dont la dernière au tour précédent face à Angoulême, cette fois le vent a tourné au stade Saint-Lazard de Limoges. Le gardien de l'AS Panazol a touché deux fois le ballon sans jamais réussir à le sortir.

En face, Vitré aura eu une barre rentrante et sur l'ultime tir au but le gardien breton, qui a tenté de déstabiliser les amateurs de Panazol durant toute la séance, a sorti le bon arrêt au bon moment sur l'ultime tir de l'ASP (3-4). Il n'y a plus de club limousin en coupe de France.

"Je vous mens si je vous dis que je ne suis pas déçu", explique Amine Ihrab après le match. "On a fait notre match, on a bien bougé cette équipe de Vitré. On ne passe pas loin mais on aura profité à fond et voir Saint-Lazard plein c'est magnifique."

Un parcours formidable, des supporters fiers

Malgré la défaite, la fête aura été belle du côté du stade Saint-Lazard de Limoges. La tribune était remplie et il y avait du monde tout autour du terrain. "C'est super de voir cet engouement pour Panazol", sourit Bernadette. "On est fiers d'eux, on y a cru jusqu'au bout." Maintenant, l'ex petit poucet de la coupe va redescendre de son petit nuage.

"C'est qu'une première étape de la saison", assure Dominique Mounier le président de l'AS Panazol. "Bien sûr qu'on pouvait se qualifier mais là on va pouvoir souffler avec les fêtes et se concentrer à fond sur le championnat. Cette magnifique aventure nous a pris beaucoup d'énergie. Sans les bénévoles, on n'aurait jamais pu y arriver. On se souviendra longtemps de nous ici, le petit poucet de régional 2." L'AS Panazol va donc savourer et peut se féliciter de ce magnifique parcours. Les joueurs et le coach ont maintenant un autre objectif, la montée en Régional 1.