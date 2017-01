Coupe de France : fin de la belle aventure pour les amateurs de Sarreguemines, battu par Niort

Pas de nouvel exploit à la Blies ! Ce mardi 31 janvier, à l'occasion des 16ème de finale de la Coupe de France, le Sarreguemines FC (CFA2) s'est incliné sur sa pelouse 3 à 0 contre Niort (L2). Les amateurs mosellans n'ont pas su élever leur niveau de jeu.

Fin de la belle aventure sarregueminoise en Coupe de France. A l'occasion des 16ème de finale, les amateurs du SFC (CFA2) ont été logiquement battus sur leur pelouse par Niort, 3 à 0. Les pensionnaires de L2 ont parfaitement bien géré la rencontre, en ouvrant le score rapidement sur coup franc par Romain Grange (4') et en doublant la mise juste avant la pause par Adrian Dabasse (44'). Malgré le soutien de 2400 supporters, les " faïenciers ", en manque de réussite et fatigués, n'ont pas su inverser la tendance après la pause et ont finalement encaissé un 3ème but en fin de match. Après avoir sorti Valenciennes et Reims, aux tours précédents, Sarreguemines n'a pas pu reproduire l'exploit.

M'Barki, le petit prince de la Blies est resté muet

Les chamois niortais ne sont donc pas tombés dans le piège de la Blies. Sérieux appliqués et réalistes, les pros n'ont laissé aucune chance aux amateurs sarregueminois qui n'ont pas su cette fois élever leur niveau de jeu. L'exploit était donc hors de portée reconnait le coach du SFC, Sébastien Meyer. Malgré cette élimination, le président de Sarreguemines, Christophe Marie, ne voulait retenir que le positif : " grâce à la Coupe de France, Sarreguemines s'est fait un nom dans le monde du ballon rond ".