Coupe de France - 32e de finale : découvrez les affiches pour les sept clubs bretons en lice

Ils sont fixés depuis ce lundi soir à la suite du tirage au sort effectué au Parc des Princes, à Paris. Les sept clubs bretons toujours en lice en Coupe de France de football connaissent leurs adversaires pour les 32e de finale de la compétition qui seront joués le week-end des 18 et 19 décembre, et marqués par l'entrée dans la compétition des clubs de Ligue 1.

Les Bretons dans le groupe A

Pour ce tirage au sort, pas encore intégral, tous les clubs bretons figuraient dans le groupe A dévoilé par la Fédération Française de Foot parmi quatre groupes constitués. Ils ne pouvaient pas par exemple se retrouver face au PSG, Marseille ou Lille.

Deux derbies bretons dont un entre équipes de L1

Le tirage au sort vient de réserver des fortunes diverses pour les clubs de la région. Dès les 32e de finale, le Stade Rennais et le FC Lorient se retrouveront au Roazhon Park pour un choc entre clubs de L1. Brest, de son côté, ira à Dinan-Léhon (N3) pour défier le plus petit club breton toujours en lice et tombeur notamment de Saint-Malo (N2) et Caen (L2) dans son parcours.

Vitré et Vannes peuvent y croire

Guingamp, dans un choc entre équipes de Ligue 2, aura l'avantage du terrain contre Amiens. Alors que les deux équipes de N2 toujours en lice peuvent entrevoir passer un tour supplémentaire. Vitré défiera Panazol (R2), près de Limoges, l'un des trois petits poucets de la compétition. Vannes, de son côté, se déplacera à Wasquehal (N3) un club hiérarchiquement inférieur.

Les matchs des clubs bretons

AS Panazol (R2) - AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3) - Vannes OC (N2)

Rennes (L1) - Lorient (L1)

Dinan-Léhon (N3) - Brest (L1)

- Guingamp (L2) - Amiens (L2)