Coupe de France : Fouquières-lez-Lens perd 3 à 0 face à Dunkerque après "leur match du siècle"

"3-0 c'est presque une victoire pour nous". Alors que le match vient de se terminer, le président des Zèbres de Fouquières-lez-Lens garde le sourire. Le club amateur affrontait les joueurs professionnels de Dunkerque pour le 5e tour de la coupe de France.

"On s'est bien battu" se réjouit Frédéric Régnier, le président du Sporting-Club Fouquiérois depuis 2008. "On s'est pris un but à la 30e minute, un second à la 35e mais on a su résister. A la deuxième mi-temps, on en a pris un dernier mais c'est logique, vu qu'on a neuf divisions d'écart !"

Le club de football (D4) fondé en 1934 rêvait d'affronter un club comme Dunkerque.