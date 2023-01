Coupe de France : France Bleu Azur derrière le RC Pays de Grasse ce week-end

Après les éliminations dès les 32e de finale de l'OGC Nice et de l'AS Monaco, le RC Pays de Grasse est le dernier représentant azuréen en 16e de finale. Le club de National 2, qui vise surtout la montée en 3e division à l'issue de la saison, vit la plus belle épopée de son histoire dans la plus ancienne des compétitions.

Qualifiés pour la première fois pour les 16e de finale, les pensionnaires de la Paoute reçoivent ce samedi le club de Rodez, qui évolue en Ligue 2. Deux divisions d'écart mais les Grassois pourront compter sur le soutien de leurs supporters et l'expérience de joueurs comme Vincent Muratori (35 an), finaliste de la Coupe de France en 2010 avec Monaco. Plus de 2.000 spectateurs sont attendus au stade de la Paoute.

France Bleu Azur seule solution pour vivre le match gratuitement

France Bleu Azur vous donne rendez-vous pour vivre l'événement. Dès 17h30 samedi on sera en direct du stade de la Paoute pour une demi-heure d'avant-match jusqu'au coup d'envoi à 18h. Le match est ensuite à vivre en intégralité. Et si vous souhaitez venir soutenir les Grassois, France Bleu Azur vous offre des places pour ce match.

Appelez-nous ce vendredi dans la matinale de Quentin Lacrome (6h-9h) puis dans votre émission quotidienne 100% Sport entre 18h et 19 pour tenter de gagner vos places.