Coupe de France : gare au piège pour Amiens chez les amateurs de Linas Montlhéry

En 16e de finale de Coupe de France ce dimanche à 18h30, Amiens voudra éviter le piège de l'élimination chez les amateurs de Linas-Montlhéry (N3). Les Franciliens ont déjà éliminé Dunkerque et Angers.

Ils rechaussent les crampons ! Les footballeurs de l'Amiens SC reprennent la compétition ce dimanche après midi (18h30), en 16ème de finale de la Coupe de France. Pour son premier match en 2022, l'ASC se déplace en région parisienne, chez les amateurs de Linas-Montlhéry. L'équipe de Philippe Hinschberger sera forcément favorite. Mais pas question de prendre les Franciliens de haut. Surtout vu leur parcours jusqu'ici.

L'équipe de National 3 a en effet déjà éliminé deux équipes professionnelles. Dunkerque (L2) et Angers (L1) ont subi la loi de Linas-Montlhéry. "On va jouer sur terrain synthétique contre une équipe qui a sorti Dunkerque et Angers. Donc il y a danger", prévient Philippe Hinschberger.

Ce sera du 50-50

L'entraîneur amiénois affiche la "plus grande prudence. Ce sera du 50-50. On sait qu'on va se faire bousculer, c'est la magie de la Coupe, ils sont chez eux. Il faut prendre tout ça en considération, ne pas s'énerver. Notre objectif là bas sera, comme notre adversaire de se qualifier pour les 8e de finale."

Pour composer son équipe, Philippe Hinschberger devra composer avec un certain nombre d'absents : Mamadou Fofana (Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali), Matteo Pavlovic et Adama Diakhaby (Covid), Nicholas Opoku, Kader Bamba, Aliou Badji, Mustapha Sangaré (blessés), Mickaël Alphonse (malade), Mathieu Dossevi (reprise).

Linas-Montlhéry-Amiens SC, un match à suivre en direct à partir de 18h25 en direct et en intégralité sur France Bleu Picardie.