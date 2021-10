Coupe de France, GFA Rumilly Vallières - FC Annecy : c’est reparti pour un tour

Comme en mars dernier, le GFA Rumilly Vallières et le FC Annecy se retrouvent en Coupe de France de football (5e tour). Plus de 2.400 spectateurs assisteront ce samedi 26 octobre à Rumilly (18 h) à ce nouvel épisode du derby haut-savoyard.

C’était le début de l’épopée du GFA. Le 6 mars 2021, sur leur pelouse du stade des Grangettes et devant des tribunes vides en raison de la Covid, les hommes de Fatsah Amghar faisaient tomber le voisin annécien. Une victoire en 16e de finale de la Coupe de France aux tirs au but (6-5) des Bleus face aux Rouges du FC Annecy. Le point de départ d’une aventure qui allait voir le GFA se hisser jusqu’en demi-finale et tomber, avec les honneurs, face à l’AS Monaco (1-5).

Duel

Sept mois plus tard, on prend (presque) les mêmes et on recommence. Le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France offre aux amateurs de foot en Haute-Savoie un nouveau duel entre le GFA et le Fécé. Mais cette fois, les annéciens arrivent en forme. En tête du championnat de National, ils vont retrouver le club de l’Albanais avec la ferme intention de laver l’affront de l’hiver dernier. "Quand je repense à cette défaite cela me fait toujours mal", lâche en souriant Jonathan Ruque. "Cela sera un gros match et cette fois on va tout faire pour remporter ce derby", poursuit le défenseur du FC Annecy.

Du côté du GFA, le club reste sur deux défaites consécutives en National 2. L’entraîneur devra aussi composer avec de nombreuses absences. "Les rôles sont inversés, reconnait Fatsah Amghar. Nous on est sur une dynamique négative mais on sera compétitifs pour ce match contre Annecy." Pour ces retrouvailles le public sera cette fois bien présent. Le stade des Grangettes devrait même faire le plein avec près de 2400 spectateurs.

Ce match c'est l'occasion de rassembler tous les passionnés du ballon rond de la région" - Luc Chabert, co-président du GFA Rumilly Vallières

C'est très enthousiassemant de pouvoir jouer cette compétition" - Laurent Guyot, entraîneur du FC Annecy

