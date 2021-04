Coupe de France : GFA Rumilly Vallières prêt à poursuivre l’aventure

Les cris de joie après la qualification arrachée aux tirs au but face aux voisins du FC Annecy remontent à déjà un mois. C’était le 6 mars dernier, le GFA Rumilly Vallières s’offrait un billet pour les 8e de finale de la Coupe de France. Depuis, les joueurs de Fatsah Amghar ont eu le temps de redescendre de leur petit nuage. Privé de championnat (ils évoluent en N2) en raison de la crise sanitaire, ils ont enchaîné les entrainements et eu le droit à deux matchs amicaux pour préparer leur nouveau défi.

50-50

Ce mercredi à 16h45, sur leur pelouse du stade des Grangettes à Rumilly, ils recevront une autre pensionnaire de N2, le Puy Foot 43. "Cela sera du 50-50", estime l’entraîneur du GFA. "On est impatients", poursuit Ferhat Yüce. Un mois sans compétition officielle, le milieu de terrain des Bleus ronge son frein. "On a pas l’habitude d’avoir une aussi longue période d’attente." Patience et calme, "il faut dédramatiser l’enjeu et ne pas changer nos habitudes", tempère Fatsah Amghar.

Le GFA prépare son 8e de finale de Coupe de France de football. © Radio France - Richard Vivion

Pour les joueurs, cette aventure en Coupe de France se savoure même si tous regrettent l’absence du public. Le huis clos imposé par la pandémie gâche un peu leur plaisir. Mathieu Guillaud qui a connu l’épopée de 2011 du SO Chambéry (1/4 de finale) reconnait que "les émotions sont différentes car on ne peut pas fêter les victoires avec les supporters". Mais l’engouement est là. Depuis plusieurs jours, plusieurs bâtiments de Rumilly sont illuminés aux couleurs du GFA.

Le programme des 8e de finale de la Coupe de France de football. © Radio France - Denis Souilla

Le FC Annecy supporte le GFA

Ce mercredi, le club rumillien pourra compter sur les encouragements de tous les Pays de Savoie. Même son adversaire malheureux du tour précédent sera derrière lui. "On voulait que cela soit nous mais maintenant on est derrière eux, sans aucun soucis", explique Jean-Yves Chay l’entraîneur du FC Annecy.

GFA Rumilly Vallières – Le Puy Foot 43, rencontre à suivre en direct et en intégralité dès 16h45 sur France Bleu Pays de Savoie