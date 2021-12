Coupe de France - Girondins de Bordeaux : éviter le ridicule d'une élimination face à un Petit Poucet

Les Girondins de Bordeaux entrent en lice en Coupe de France en affrontant les Jumeaux de Mzouazia en 32è de finale ce dimanche à 18h20. Ce club en provenance de l'île de Mayotte évolue en Régionale 1, soit cinq divisions en dessous. Les joueurs mahorais sont arrivés en Métropole depuis plus de 10 jours pour se préparer et sont plutôt confiants après leur victoire 3-1 face au club breton de Plancoët (R2), il y a un mois. Idem pour les joueurs de Vladimir Petkovic qui restent sur un succès à Troyes, le week-end dernier.

Île Rousse, Granville, Pau

Le fameux "match piège" se profile pour les Girondins de Bordeaux qui ont déjà été éliminés à plusieurs reprises face à des clubs de divisions inférieures. La plus marquante reste celle de janvier 2014 face à L'Île-Rousse (0-0, 4-3 t.a.b). Comment oublier celle face à Granville (N2 à l'époque) en 2018 ? Bordeaux a l'habitude de faire briller les équipes de divisions inférieures. "C'est le passé, balaye Jimmy Briand, attaquant des Marine et Blanc. Si on prend chaque équipe dans le championnat, tout le monde a eu cette histoire avec un match qui s'est moins bien passé." Pau ou encore le TFC sont également dans les esprits les plus jeunes, mais on pourrait également citer Calais (2000) ou encore Montceau-les-Mines (2007) pour ceux qui ont de la mémoire.

La hiérarchie se réalise quand il y a autant de différences. Si on est sérieux, il n'y aura pas de souci, c'est sûr - Jimmy Briand, attaquant des Girondins de Bordeaux

Le natif de banlieue parisienne, qui a remporté la Coupe de France en 2012 avec l'Olympique Lyonnais, reconnaît cette petite crainte d'être ridicule : "On en parle forcément avec les joueurs parce qu'il existe une petite chance que ça arrive. Mais on se dit surtout qu'il faut être sérieux, appliqué et, logiquement, la hiérarchie se réalise quand il y a autant de différences. Si on est sérieux, il n'y aura pas de souci, c'est sûr."

Même si les Girondins patinent en championnat, Belhadje Cheick Ahamed, le coach adjoint des Mahorais, est bien conscient de l'écart qui sépare les deux clubs. "Nous, on vient d'une île où même les infrastructures ne sont pas au top. On a des terrains qui ne sont pas du tout adaptés, pas de vestiaires, donc on peut pas se comparer." Seule la magie de la Coupe de France peut réunir ces mondes.