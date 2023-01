Coupe de France - Girondins de Bordeaux : un peu de lumière face à Rennes

On n'en est pas encore à parler de nostalgie. Il y a huit mois, Bordeaux jouait dans la cour des grands. Mais il s'est fait taper sur les doigts et se retrouve en Ligue 2.

Lundi soir après une victoire face à Nice qui lui a permis de conserver sa 4ème place, l'entraîneur rennais Bruno Genesio a réclamé le même engagement à ses joueurs pour ce 32ème de finale, "un peu moins sexy" à Bordeaux. Une petite phrase qui a peut-être piqué au vif le vestiaire girondin. Il a donc l'occasion de répondre ce samedi soir et de montrer, en l'absence de toute pression négative, ce qu'il est capable de faire.

"On a l'occasion de faire parler de nous et en bien"

"C'est vrai que c'est une très belle affiche, se réjouit l'entraîneur David Guion, et si on peut montrer un très beau visage, faire voir à la France du football qu'il y a chez les Girondins un vivier de jeunes très intéressant. Ca peut-être un éclairage mis sur l'équipe girondine. On a l'occasion de faire parler de nous et en bien."

David Guion sait bien que les rendez-vous qui comptent seront ceux de mardi à Caen et de vendredi face à Amiens en championnat et qu'il va devoir ménager ses troupes. Il sait aussi que sauf incroyable concours de circonstance, il ne succèdera pas cette saison à Francis Gillot, dernier entraîneur à avoir ramené la coupe de France à Bordeaux il y a dix ans.

Mais il se doute que ses joueurs ont envie de briller face à une équipe qui joue le haut du tableau, qui est qualifiée pour les 16èmes de finale de la Ligue Europa et qui en janvier dernier avait planté un 6-0 à des Bordelais alors à la dérive .

"Ils veulent tous jouer, assure le coach, ils veulent se mesurer à cet adversaire. Ils sont ambitieux et ce genre de match doit aussi leur permettre de grandir. Il est hors de question de le mettre de côté même si on a deux matches très importants derrière. Mais est-ce qu'un très bon match contre Rennes ne va pas ramener de la confiance et permettre à cette équipe d'aborder Caen et Amiens dans de bonnes conditions ? "

Bordeaux-Rennes, c'est un match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 20h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.