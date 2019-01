Coupe de France - Girondins de Bordeaux : voir double face au Havre

Malgré une reprise tardive, les Bordelais sont bien décidés à passer l'obstacle havrais ce dimanche (17h15) pour leur entrée en coupe de France. Et à marquer leur territoire avant de retrouver les Normands en coupe de la Ligue trois jours plus tard.

François Kamano et Tom Basic devraient être titulaires face au HAC.

Bordeaux, France

A Bordeaux, on n'a pas oublié le camouflet de janvier dernier. Une piteuse élimination à Granville qui avait précipité l'éviction de Jocelyn Gourvennec. Cette fois, pas de match traquenard chez une équipe amateur mais une rencontre à domicile face à des pros, de quoi garder tout le monde en alerte.

"Je sais que ça ne va pas être facile, prévient l'entraîneur Eric Bedouet. _C'est une équipe complète. J'ai vu leur match face à Nîmes (ndlr : victoire 2-1 en coupe de la Ligue) et j'ai été impressionné par l'intensité et l'agressivité. Face à une équipe de Ligue 1, ils ne vont pas avoir de complexes et y aller à fond. Il faudra être méfiant._"

Eric Bedouet et Bordeaux ne visent rien d'autre qu'une qualification. © Radio France - Arnaud Carré

Eric Bedouet : "Ils ne vont pas avoir de complexes et y aller à fond" Copier

Les Girondins, qui n'ont eu que quatre jours de préparation, ont donc multiplié les séances pour vite se remettre dans le bain et bien démarrer un mois de janvier qui pourraient les voir jouer jusqu'à huit fois s'ils poursuivent leurs aventures dans les deux coupes nationales.

Les basiques et Basic

Pour ce premier rendez-vous, le staff sera privé du trio Pablo, Sankharé, Karamoh. Jovanovic devrait remplacer le Brésilien en défense centrale et Basic se voir offrir une deuxième titularisation au milieu de terrain.

Face au Havre, 10ème de Ligue 2, il faudra surtout être pragmatique et se qualifier. "Dans ce genre de compétition il n'y a pas de petite ou de grande équipe, rappelle le latéral Youssouf Sabaly. C'est l'équipe la plus déterminée qui remportera ce match."

Le contenu pourrait donc passer au second plan même si les Bordelais auront sans doute envie de marquer leur territoire et de prendre un ascendant avant de retrouver les Normands mercredi. Pour un doublé qui lancerait idéalement l'année.