Coupe de France : Gonfreville l'Orcher prêt à disputer un match "historique pour la ville"

C'est un gros et beau week-end de Coupe de France qui s'annonce en Normandie. Avec au programme ce samedi 18 janvier 2020 : Gonfreville l'Orcher, équipe de nationale 3, face au Losc et dimanche, le FC Rouen contre Angers (dernières places à gagner en écoutant France Bleu Normandie ce vendredi). Et à Gonfreville, près du Havre, les fans de foot se préparent à vivre des émotions fortes en accueillant le Losc dans l'enceinte du stade Océane voisin habituellement fréquenté par le HAC. Tout est fait pour que la fête soit belle samedi face aux Lillois de Ligue 1.

On passe dans une autre dimension

Bruno Lequesne, le "Monsieur logistique" du club consacre ses nuits et ses jours aux préparatifs de la fête. Il a découvert le Stade Océane où il n'avait jamais mis les pieds. Ce jeudi, il rigole : "Ça fait deux semaines que j'y passe tellement de temps que je pourrais y poser mon lit." Organiser des tournois amateurs, il sait faire. Avec les 16es de finale de la Coupe de France au stade Océane, "on passe dans une autre dimension" admet-il.Des billets à 5 euros avaient été mis en vente, ils ont tous été écoulés. Plus de 15.000 personnes sont attendues pour le match."C'est immense pour un petit club comme nous, c'est un autre monde".

Allez l'Orcher !

Les footballeurs de Gonfreville jouent habituellement dans un stade où les supporters doivent braver le mauvais temps et dépassent rarement la centaine. Du côté de la mairie, Alban Bruneau savoure : "C'est historique pour la ville. Il y a une forte identité à Gonfreville et on a hâte d'être dans le stade pour supporter notre équipe fanion, les rouges et noirs." Pour votre information, on dit, "Allez l'Orcher !" quand on est un vrai supporter du football à Gonfreville. A bon entendeur.