Granville, une formation attendue

Pas possible aujourd'hui pour Granville de jouer sur l'effet de surprise! La victoire au bout du suspens des hommes de Johan Gallon face aux Girondins de Bordeaux en 32e de finale est venue confirmer à qui en doutait encore, que l'USG est un club de coupe, capable de véritables exploits. Déjà en 2016, les joueurs manchois parvenus en quart de finale de la Coupe de France avaient marqué les esprits et fait chuter les pro de Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui plus que jamais, tout le monde sait qu'il faut se méfier de Granville.

Pour revivre la joie de la victoire contre Bordeaux, les Granvillais devront montrer la même envie. © Maxppp - Jean Soubigou

Garder la "niaque" après l'exploit

Le risque en Coupe de France, c'est de se démobiliser après avoir réalisé l'exploit de "sortir" une équipe de Ligue 1. On peut avoir le sentiment d'avoir déjà réussi sa coupe. Or l'aventure continue et il faut se remobiliser. Johan Gallon le dit lui-même, préparer un match contre une équipe de l'élite, ça n'a rien de compliqué : les joueurs sont concernés, motivés et prêts à se sacrifier pour leur équipe. Auront-ils la même implication face à une formation de N1? On peut faire confiance à leur entraîneur pour trouver les mots pour les mobiliser. Mais reste à savoir s'il sera écouté.

Concarneau, une équipe de Coupe

Avec quatre 16e de finale en l'espace de 5 saisons et une participation aux quarts de finale en 2015, Concarneau a déjà montré son attachement à cette compétition et a accroché quelques jolis noms à son palmarès. Son plus beau coup : l'élimination de Nantes en 2010 sur le score de 3-0 devant 4000 supporters. Cette année, Concarneau a fait tomber son voisin Brest au 8e tour, au bout du suspens. Peut-être plus inquiétant encore pour les Granvillais, les Concarnois n'ont plus perdu en Coupe contre une équipe hiérarchiquement inférieure depuis 23 matchs! Aucun doute : les "Thoniers" aiment la Coupe de France.

Les Concarnois aussi sont capables d'exploits en coupe comme contre Brest au 8e tour. © Maxppp - Nicolas Creach

Attention au retour en force des Bretons

L'US Concarneau arrive à Granville avec la confiance retrouvée d'une équipe à laquelle tout sourit depuis quelques semaines. Si les Concarnois ne sont que 10e de leur championnat de N1, c'est en raison d'un début de saison raté. Ils ont dû attendre la 8e journée pour remporter un premier succès. Mais depuis 6 matchs, l'USC a changé de régime signant 4 victoires et marquant 14 buts. On se rassurera en rappelant que la dernière équipe à les avoir battus, c'est l'US Avranches!